Muere atropellado en Florida un migrante tras huir de ICE, el tercer muerto en una semana

Miami, Estados Unidos.- Un inmigrante murió atropellado este martes en San Agustín, en el noreste de Florida, tras huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo, en el tercer fallecimiento de un inmigrante en una semana vinculado a acciones de la agencia, informó el Miami Herald.

De acuerdo con el diario, el hombre intentó escapar a pie y fue embestido por un camión en una carretera cercana, donde murió a causa de las heridas.