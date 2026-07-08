Hallan sin vida a joven hondureña en México; investigan las causas de su muerte

Tegucigalpa, Honduras.- Estefany Pahola Guevara, una hondureña de 26 años, fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda en México. La trágica noticia ha sumido en el dolor a sus familiares. Desde el municipio de Yusguare, en el departamento de Choluteca, sus angustiados parientes ahora esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su muerte. De acuerdo con el testimonio de su madre, la joven habría sido víctima de un hecho violento. Según relató, el cuerpo de Estefany fue encontrado tendido en el suelo con una herida causada por un disparo de escopeta. Sin embargo, las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas y sus familiares permanecen a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las causas oficiales del deceso.

Según relató la madre de Estefany Pahola Guevara, desde la segunda ocasión en que la joven viajó a México la comunicación con su familia comenzó a disminuir. Recordó que, a diferencia del primer viaje, las llamadas dejaron de ser frecuentes. "La primera vez ella me llamó más seguida, ya después hasta de su niña se estaba olvidando", expresó. La hija de Estefany, de ocho años, permanece bajo el cuidado de su abuela paterna, Olga Aracely Aguilar. Hasta el momento, la menor no ha sido informada sobre el fallecimiento de su madre. La familia busca la manera más adecuada de darle la noticia. Olga Aracely Aguilar, exsuegra de la joven y abuela paterna de la niña, recordó que hace apenas unos días ambos intercambiaron mensajes. Según contó, fue ella quien le pidió a su nieta que escribiera a su madre. "Yo le dije: 'Hija, escribile a tu madre', porque yo presentía", manifestó.

La mujer aseguró que desde hacía algún tiempo le parecía extraño el comportamiento de Estefany. Explicó que siempre la conoció como una madre responsable y atenta con su hija. Por ello, considera que el distanciamiento pudo deberse, presuntamente, a alguna situación que le impidió comunicarse con su familia. Aguilar también relató que cree que, el mismo día de la tragedia, Estefany habría intentado llamarla. Sin embargo, explicó que un problema con su teléfono le impidió responder. Minutos después recibió un supuesto mensaje informándole sobre lo ocurrido. A juicio de Aguilar, ese mensaje posiblemente no fue escrito por la joven. Señaló que poco antes habían conversado con normalidad y que en ningún momento notó una actitud diferente o un mensaje de despedida. Por ello, mantiene dudas sobre quién envió ese texto.