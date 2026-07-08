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Venezuela actualiza cifra de víctimas: 3,811 muertos y más de 16,700 heridos por los terremotos

Dos semanas después del doble terremoto que sacudió a Venezuela, las autoridades elevaron a 3,811 la cifra de fallecidos, mientras miles de personas continúan sin hogar y alojadas en campamentos

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 18:15
Venezuela actualiza cifra de víctimas: 3,811 muertos y más de 16,700 heridos por los terremotos

El balance oficial de los terremotos del pasado 24 de junio sigue en aumento. Las autoridades venezolanas informaron este miércoles que el número de fallecidos ascendió a 3,811, mientras los heridos se mantienen en 16,740.

 Foto: Agencia EFE

Caracas, Venezuela.- La cifra de muertos por los terremotos de hace dos semanas en Venezuela subió este miércoles a 3.811, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 126 personas.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó en una reunión con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que 17.907 personas se encuentran sin vivienda tras el doble terremoto, mientras que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6.462.

Sube a 3,685 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela; continúan las labores de rescate

Asimismo, dijo que las autoridades han atendido a 86.794 familias y se han distribuido 9.603.000 kilogramos de comida.

Rodríguez dijo que hay 856 edificios afectados tras los terremotos, de los cuales 190 colapsaron por completo.

El legislador añadió que hay 4.388 rescatistas internacionales en el país suramericano, con 30.076 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías nacionales, estatales, municipales, cuerpos de bomberos, Protección Civil, así como funcionarios desplegados en los campamentos transitorios.

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Igualmente, sostuvo que 28.992 personas se han registrado como voluntarios para ayudar en la contingencia tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

Este miércoles, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que al menos 16.686 personas están alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno venezolano.

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Redacción web
Agencia EFE

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