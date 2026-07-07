Sube a 3,685 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela; continúan las labores de rescate

Caracas, Venezuela.- La cifra de muertos por los terremotos de hace casi dos semanas en Venezuela subió este martes a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial. Se trata de un aumento de 150 víctimas mortales respecto al cómputo del lunes. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que 6.462 personas han sido rescatadas -una cifra que se mantiene sin cambios desde el pasado jueves- y que 17.907 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 87 campamentos transitorios, cinco más que el lunes.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en un mensaje en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y en 190 los colapsados. De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos. También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 28.362 voluntarios registrados. Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido desde el pasado 25 de junio, un día después de los sismos, cuando contabilizaban 157.