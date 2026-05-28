Desarticulan banda de extorsionadores en La Lima

La acción policial se desarrolló en coordinación con elementos de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 9 (UMEP-9), como parte de una operación de impacto orientada a combatir delitos que afectan a comerciantes y transportistas de la zona.

La Lima, Cortés.- Cuatro supuestos integrantes de estructuras criminales dedicadas a la extorsión fueron capturados durante un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en el municipio de La Lima, Cortés.

Entre los detenidos figura Justin Fidel Soto Castro , conocido con el alias de “Chombe”, de 20 años, quien ya había sido arrestado anteriormente por suponerlo responsable de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

Asimismo, fue capturado Osman Enrique Fuentes Ardón, alias “El Oso”, de 39 años; una joven identificada como Alisson Roseli Banegas Rivera, alias “La Negra”, de 18 años; y un menor de 16 años conocido como “Stiven”.

De acuerdo con las autoridades adolescentes, el había sido requerido en agosto de 2025 en la colonia La Paz, de La Lima, por supuestos delitos relacionados con tráfico de drogas y tenencia ilegal de municiones de uso prohibido.

Durante la operación, los agentes decomisaron un fusil AR-15 con su cargador y municiones, una pistola, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo, evidencias que serán analizadas como parte de las investigaciones.

La Dipampco informó que las armas confiscadas serán algunas a peritajes para determinar si guardan relación con hechos violentos recientes registrados en La Lima.