Decomisan 40 “rapiditos” por diversas faltas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) intensificaron los operativos contra el transporte urbano e interurbano en la zona noroccidental del país, luego del accidente registrado el martes en el sector de Búfalo, Cortés, donde un conductor arrolló a un peatón, provocándole la muerte.
El comisionado Jairo Ramos, director regional de la institución, explicó que tras el hecho se reforzaron las inspecciones a unidades de transporte, lo que ha derivado en un incremento significativo de decomisos.
“Después de lo que ocurrió ayer, este lamentable accidente donde pierde la vida este joven hondureño, a causa de la imprudencia de uno de estos conductores que transporta personas, nos empezamos ya a orientar nuestras operaciones en verificar, como lo hacemos siempre”, señaló.
El funcionario detalló que al momento del accidente ya se habían decomisado cuatro unidades por diferentes faltas; sin embargo, en las últimas 24 horas la cifra se elevó considerablemente.
“Ya estamos contabilizando 41 microbuses y buses de transporte urbano decomisados por diferentes faltas”, afirmó Ramos, destacando que los operativos buscan garantizar la seguridad vial.
El comisionado también hizo un llamado a la población a no tolerar conductas irresponsables por parte de los conductores del transporte público.
“Este accidente nos debe llevar a la reflexión, porque el ciudadano es muy permisivo... por la necesidad de transportarse, a veces toleran este tipo de situaciones o conductas”, expresó.
Las autoridades indicaron que muchas de las irregularidades han sido detectadas gracias a denuncias ciudadanas, canalizadas a través del número habilitado por la institución.
“Muchos de estos buses... hemos recibido videos y denuncias de los ciudadanos... estamos aplicando la ley como corresponde”, aseguró.
Durante las inspecciones, se han identificado múltiples anomalías, entre ellas conductores sin licencia vigente, menores de edad al volante y personas con permisos suspendidos por conducir en estado de ebriedad u otras infracciones.
Ramos advirtió sobre una preocupante falta de cumplimiento de la Ley de Tránsito de Honduras, señalando que existe “una inobservancia y una conducta atípica” por parte de algunos conductores del transporte público.
Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en toda la región con el objetivo de reducir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios.