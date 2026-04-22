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Decomisan 40 “rapiditos” por diversas faltas en San Pedro Sula

Tras la muerte de un joven en Búfalo, Cortés, se reforzaron las inspecciones a unidades de transporte; en 24 horas se decomisaron 40 buses

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 09:25
Decomisan 40 “rapiditos” por diversas faltas en San Pedro Sula

Son un total de 40 unidades las que han decomisado en la zona norte.

 Foto: Captura de video

San Pedro Sula, Honduras.-Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) intensificaron los operativos contra el transporte urbano e interurbano en la zona noroccidental del país, luego del accidente registrado el martes en el sector de Búfalo, Cortés, donde un conductor arrolló a un peatón, provocándole la muerte.

El comisionado Jairo Ramos, director regional de la institución, explicó que tras el hecho se reforzaron las inspecciones a unidades de transporte, lo que ha derivado en un incremento significativo de decomisos.

“Después de lo que ocurrió ayer, este lamentable accidente donde pierde la vida este joven hondureño, a causa de la imprudencia de uno de estos conductores que transporta personas, nos empezamos ya a orientar nuestras operaciones en verificar, como lo hacemos siempre”, señaló.

El funcionario detalló que al momento del accidente ya se habían decomisado cuatro unidades por diferentes faltas; sin embargo, en las últimas 24 horas la cifra se elevó considerablemente.

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“Ya estamos contabilizando 41 microbuses y buses de transporte urbano decomisados por diferentes faltas”, afirmó Ramos, destacando que los operativos buscan garantizar la seguridad vial.

El comisionado también hizo un llamado a la población a no tolerar conductas irresponsables por parte de los conductores del transporte público.

“Este accidente nos debe llevar a la reflexión, porque el ciudadano es muy permisivo... por la necesidad de transportarse, a veces toleran este tipo de situaciones o conductas”, expresó.

Las autoridades indicaron que muchas de las irregularidades han sido detectadas gracias a denuncias ciudadanas, canalizadas a través del número habilitado por la institución.

“Muchos de estos buses... hemos recibido videos y denuncias de los ciudadanos... estamos aplicando la ley como corresponde”, aseguró.

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Durante las inspecciones, se han identificado múltiples anomalías, entre ellas conductores sin licencia vigente, menores de edad al volante y personas con permisos suspendidos por conducir en estado de ebriedad u otras infracciones.

Ramos advirtió sobre una preocupante falta de cumplimiento de la Ley de Tránsito de Honduras, señalando que existe “una inobservancia y una conducta atípica” por parte de algunos conductores del transporte público.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en toda la región con el objetivo de reducir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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