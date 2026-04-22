Decomisan 40 “rapiditos” por diversas faltas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) intensificaron los operativos contra el transporte urbano e interurbano en la zona noroccidental del país, luego del accidente registrado el martes en el sector de Búfalo, Cortés, donde un conductor arrolló a un peatón, provocándole la muerte.

El comisionado Jairo Ramos, director regional de la institución, explicó que tras el hecho se reforzaron las inspecciones a unidades de transporte, lo que ha derivado en un incremento significativo de decomisos.

“Después de lo que ocurrió ayer, este lamentable accidente donde pierde la vida este joven hondureño, a causa de la imprudencia de uno de estos conductores que transporta personas, nos empezamos ya a orientar nuestras operaciones en verificar, como lo hacemos siempre”, señaló.

El funcionario detalló que al momento del accidente ya se habían decomisado cuatro unidades por diferentes faltas; sin embargo, en las últimas 24 horas la cifra se elevó considerablemente.