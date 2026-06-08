Era chofer de taxi VIP y estudiante de Medicina: lo que se sabe del joven asesinado en la Cerro Grande

Un hombre fue encontrado sin vida en una calle de acceso a la zona 8 de la colonia Cerro Grande durante la mañana de este lunes 8 de junio. ¿Quién era y qué se sabe del crimen? A continuación los detalles.
La víctima respondía en vida al nombre de Víctor Uriel Corrales. Según la versión de allegados, el joven era estudiante de la carrera de Medicina, pero que también trabajaba como conductor de un taxi VIP
Asimismo, dieron a conocer que recientemente había sido raptado, pero albergaban la esperanza de que el joven estuviera bien.
Desafortunadamente, esta mañana las autoridades policiales fueron alertadas de la presencia de un cuerpo en la zona, por lo que agentes se apersonaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las indagaciones.
Miembros de Medicina Forense también se apersonaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver para luego realizar su traslado hacia la morgue capitalina.
Familiares del joven llegaron hasta las instalaciones del centro forense para retirar sus restos mortales.
Entre abrazos y lágrimas los familiares recibieron el cuerpo de Víctor Uriel Corrales que será velado este lunes previo al último adiós.
El móvil del crimen hasta ahora es desconocido. Sin embargo, las autoridades investigan para determinar cómo y por qué habrían raptado al universitario.
Familiares y amigos de corrales se encuentran devastados por la irreparable pérdida. Esperan que las autoridades hagan justicia y den con el paradero de los responsables de este homicidio que hoy les enluta.
Cabe señalar que en otra parte de Cerro Grande, un hombre fue asesinado a punta de pedradas, por lo que los habitantes de la zona exhortan a los entes de seguridad, exigiendo mayor presencia policial y combate contra el crimen y la violencia que abate al país todos los días.