Dos viejos conocidos: los candidatos para ser el nuevo entrenador del Real Madrid

Real Madrid busca técnico y estas son las opciones que maneja Florentino Pérez para llegar al Santiago Bernabéu.
Tras quedar eliminado ante el Bayern Múnich, el Real Madrid quedó prácticamente sentenciado a finalizar la temporada sin levantar ningún título. Los blancos quedaron fuera de la Copa del Rey, Champions League y tienen remotas opciones de seguir en lucha por LaLiga.
El futuro de Álvaro Arbeloa es una completa incógnita en la recta final de temporada. El exfutbolista blanco dijo que entenderá cualquier decisión que tome la directivo en cuanto a su continuidad.
Si bien no se descarta que Arbeloa siga en el banquillo, Florentino Pérez ya toma cartas en el asunto y busca a un técnico que sea capaz de liderar el nuevo proyecto y ponerle un alto a la hegemonía del Barcelona de Hansi Flick en el plano local.
La opción que más gusta en la Casa Blanca es Jürgen Klopp, quien tuvo su última experiencia en los banquillos con el Liverpool en 2024. El técnico alemán ha tenido múltiples éxitos y su estilo de juego lo hace el candidato idóneo.
Sin embargo, el Real Madrid se encuentra con una seria dificultad y es que ahora el teutón no está interesado en volver a dirigir a un equipo de fútbol, mostrándose muy cómodo con su nueva faceta como director de fútbol del RB Leipzig.
Otro nombre que maneja el club blanco es el de Mauricio Pochettino, actual entrenador de la selección de Estados Unidos y que no tiene muy clara su continuidad con el combinado de las Barras y las Estrellas tras el Mundial 2026.
El perfil de "Poch" sería del gusto de la directiva merengue por su trabajo en el Tottenham, equipo al que llevó a una final de Champions, y su posterior etapa en el PSG.
Pero Pochettino no es el único argentino en la lista. En las últimas horas, medios del país albiceleste han colocado a Lionel Scaloni entre las opciones que tiene el Real Madrid para ser su entrenador la próxima temporada.
Scaloni tiene contrato hasta diciembre de 2026 y su continuidad no está del todo clara más allá de lo que pase con Argentina en el Mundial. La capacidad de gestionar vestuarios por parte del argentino le daría muchos puntos para llegar a la Casa Blanca.
Pero entre los candidatos también figuran dos viejos conocidos, entre ellos José Mourinho. Según el diario portugués Récord, Florentino Pérez tendrá una reunión con su círculo más cercano en donde el nombre del luso podría ser considerado.
Mourinho fue técnico del Real Madrid hace 13 años y no vería con malos ojos un regreso al Santiago Bernabéu, en donde es muy querido por la afición blanca.
Otro exentrenador blanco que ha estado en el radar es Zinedine Zidane, ganador de tres Champions y dos Ligas con el Madrid, sin embargo, el francés prácticamente habría declinado la posibilidad de regresar a Valdebebas al tener un acuerdo verbal con la selección de Francia.
Y es que Zidane llegaría a la selección de Francia en lugar de Didier Deschamps, quien tras el Mundial cerrará su etapa de 13 años en el banquillo de "Les Blues" y podría convertirse en nuevo técnico del Real Madrid, en donde se reencontraría con varios jugadores franceses.
Otro de los técnicos que gustan mucho a Florentino Pérez, según la prensa española, es el italiano Massimiliano Allegri, que actualmente dirige al Milan de Luka Modric.
No obstante, Allegri respondió recientemente al supuesto interés del Real Madrid, señalando que se siente muy feliz en San Siro: "Estoy feliz en el Milán y además tengo contrato hasta 2027”.