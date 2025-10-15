Nasry Asfura propone un modelo de país basado en el trabajo

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, presentó ante la comunidad académica una propuesta centrada en el trabajo, la descentralización y la búsqueda de soluciones prácticas para enfrentar los principales desafíos del país.

Asfura sostuvo que Honduras “necesita menos discursos y más acción”, reiterando que su compromiso es “trabajar, trabajar y trabajar por el país”. Enfatizó que el desarrollo comienza desde los municipios, proponiendo otorgar mayor autonomía y recursos a las 298 alcaldías.

“Las municipalidades conocen mejor las necesidades del pueblo; si les damos herramientas y libertad de gestión, pueden resolver los problemas más rápido”, señaló.