Nasry Asfura propone un modelo de país basado en el trabajo

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, presentó ante la comunidad académica una propuesta centrada en el trabajo, la descentralización y la búsqueda de soluciones prácticas para enfrentar los principales desafíos del país.
Asfura sostuvo que Honduras “necesita menos discursos y más acción”, reiterando que su compromiso es “trabajar, trabajar y trabajar por el país”. Enfatizó que el desarrollo comienza desde los municipios, proponiendo otorgar mayor autonomía y recursos a las 298 alcaldías.
“Las municipalidades conocen mejor las necesidades del pueblo; si les damos herramientas y libertad de gestión, pueden resolver los problemas más rápido”, señaló.
En materia de infraestructura, subrayó que el progreso depende de la conectividad entre comunidades, impulsando la reparación de caminos, escuelas y centros educativos.
En el tema de salud, propuso reducir la mora quirúrgica mediante alianzas con hospitales privados, implementar un expediente médico digital y distribuir medicamentos a través de la red privada de farmacias para garantizar acceso inmediato a la población.
Sobre seguridad y empleo, el líder nacionalista argumentó que “la raíz de la violencia está en la falta de oportunidades”, y que generar trabajo digno es la vía más efectiva para reducir la delincuencia.
También destacó el papel de la juventud y la academia en la transformación nacional. “Este país se construye con educación, con salud y con oportunidades para todos”, afirmó.