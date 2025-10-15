Daniel Ivoskus: El voto joven definirá el rumbo de las elecciones en Honduras

<b>¿Qué tan peligroso resulta para la democracia cuando un gobierno justifica sus errores de gestión culpando constantemente al pasado o a la oposición?</b>La gente es muy clara al respecto: cuando un líder es elegido presidente, se le vota para que gobierne y resuelva, no para que ponga excusas. Por más que un gobierno haya heredado una situación pesada o un país con problemas estructurales, la promesa de campaña fue de cambio y solución.Poner excusas o culpar constantemente a otros es un síntoma claro de fracaso político actual. Demuestra una falta de voluntad o de capacidad para ejecutar el plan prometido.Un líder fuerte y efectivo asume la responsabilidad y se enfoca en la gestión activa para resolver los problemas, en lugar de gastar energía en justificar su inacción, culpando a la herencia o la oposición.<b>Usted, como experto en comunicación política, ¿qué tan decisiva es la narrativa o el relato frente a la gestión real en los tiempos de la posverdad?</b>En la era de la posverdad, la narrativa y el relato son absolutamente cruciales. Vivimos en un tiempo donde, a menudo, la mentira termina convirtiéndose en verdad si es comunicada con eficacia. Por ello, la construcción de relatos de gobierno y "mitos" de gobierno es una tarea constante.Tan importante como hacer la obra (la gestión) es comunicar esa obra. De hecho, son dos caras de la misma moneda; por eso acuñé el término Gobernicar (Gobernar y Comunicar).Un gobernante debe cambiar el chip al ganar la elección: pasar de prometer a resolver, e ir contando con total transparencia lo que se está haciendo. La comunicación es lo que valida y legitima la gestión ante la sociedad.<b>¿Qué errores comunicacionales suelen cometer los gobiernos cuando se enfocan más en defenderse y menos en escuchar al pueblo?</b>El principal error, y usted mismo lo menciona, es cuando el líder pierde la capacidad de escuchar. Esto ocurre cuando el gobernante se rodea de lo que llamamos "círculos rojos" o "bufones" que solo buscan elevar su ego y adularlo para conseguir mejores posiciones políticas.Esta situación aísla al líder de un "baño de realismo", perdiendo contacto con las necesidades y los sentimientos de la población. La clave del liderazgo es la humildad y la conciencia de que el éxito no depende de una sola persona, sino de un equipo competente y una capacidad constante de autoevaluación. Un líder que se enfoca solo en defenderse proyecta debilidad y pierde credibilidad.<b>En una campaña moderna, ¿se puede ganar una elección solo con estrategia digital, o el contacto "mano a mano" con el votante sigue siendo determinante?</b>Las campañas políticas exitosas siempre se basan en un sistema de comunicación integral, lo que denominamos la "triple vía": lo digital, los medios tradicionales (el aire) y el territorio (contacto directo).Si bien las redes sociales son cruciales para el voto joven y la difusión rápida, el contacto directo es irremplazable. El territorio no solo permite al candidato persuadir al votante, sino que también alimenta las otras dos vías, proporcionando la información, el pulso social y las historias reales necesarias para construir narrativas digitales y mediáticas efectivas. Es un error estratégico basar una campaña solo en lo digital.<b>¿Qué tanto peso tiene el voto joven y el manejo de las redes sociales en este tipo de campañas políticas en Honduras?</b>El voto joven es absolutamente clave y determinante. Los jóvenes, especialmente en el rango de 18 a 35 años, son activistas, opinan y se movilizan en redes sociales. Ellos no son el "futuro", son el presente y exigen ser protagonistas de la decisión política.Por lo tanto, la estrategia digital debe ser prioritaria, con un manejo específico para cada plataforma. El candidato o partido que logre conectar con las emociones, la frustración y las aspiraciones de este segmento, y les ofrezca una propuesta de futuro clara, tendrá una ventaja decisiva en las próximas elecciones.<b>¿En qué medida las emociones como el miedo, la esperanza o el enojo siguen siendo el eje central en las campañas políticas actuales?</b>Las emociones siguen siendo el eje central porque son los sentimientos que hoy predominan en la sociedad latinoamericana. Una buena campaña debe mapear cuáles son estos sentimientos dominantes, ya que se pueden cruzar directamente con la intención de voto.Por ejemplo, el miedo (a la inseguridad) exige un candidato que se presente como un solucionador y dé seguridad. La frustración y la desesperanza (por la economía) exigen a alguien con experiencia, un plan claro y un proyecto de crecimiento que inspire esperanza.La sociedad hondureña, en particular, necesita a un líder que entienda la producción, el campo y la economía, y que pueda garantizar que, con un plan coherente, al final de su mandato, la vida de los hondureños estará mejor.<b>¿Dónde se traza la línea divisoria donde termina la comunicación política y comienza la manipulación o la propaganda?</b>La línea se cruza definitivamente con la mentira, el engaño y el intento deliberado de confundir a la sociedad o de desviar la atención de los temas cruciales. Cuando la comunicación se basa en el relato mendaz y no en los hechos, se convierte en manipulación.Esta manipulación daña a corto y mediano plazo la política, la democracia e incluso a los partidos, pues el bien más preciado de un político es su credibilidad. Si un líder pierde la confianza de la sociedad porque miente o manipula, no puede ser votado y su gestión se vuelve ilegítima, independientemente de si ganó o no.<b>¿Qué lecciones clave deberían aprender los partidos hondureños de los recientes problemas y ciclos electorales en Latinoamérica?</b>Hay mucho que aprender. La lección principal es que la transparencia electoral es la base de todo. El ejemplo de países como Ecuador, con elecciones no transparentes, es que el país termina "prendido fuego" en una crisis constante.Por el contrario, casos como el de Uruguay muestran el valor de un traspaso de poder normal, con convivencia y respeto por los valores democráticos, incluso entre partidos opuestos.También hay que aprender de liderazgos disruptivos como el de El Salvador o Argentina: un outsider puede ganar, pero debe entender que, una vez dentro del sistema, necesita decisiones políticas coherentes y armar un equipo de gobierno fuerte.La lección final es que ningún país puede permitirse el lujo de terminar aislado y bloqueado del mundo, pues esto castiga directamente a los ciudadanos, no al gobierno de turno.<b>¿Qué es más difícil para un político: ganar el poder o sostenerlo sin perder la legitimidad?</b>Si bien hay una trampa en la pregunta porque primero hay que ganar, gobernar es mucho más difícil que ganar una elección.Ganar el poder implica una estrategia de campaña exitosa, pero sostenerlo requiere la capacidad de gobernicar, es decir, de hacer una gestión efectiva y comunicarla con total transparencia, resolviendo los problemas para los que el líder fue votado.Un gobernante pierde legitimidad cuando no cumple lo prometido y se encierra en su propio círculo, fallando en el acto más difícil: la administración real del país.<b>¿Qué mensaje final le enviaría a los hondureños sobre el valor de su voto y el papel que juega en la defensa de la democracia?</b>El mensaje es claro: la democracia lo es todo, y el voto es la herramienta irrestricta que le permite a la ciudadanía ser escuchada. Por lo tanto, no se trata solo de ir a votar, sino de defender la transparencia electoral. Un voto sin transparencia es un voto manipulado.Los hondureños deben alzar la voz frente a cualquier situación que atente contra la democracia, y luego, salir a votar masivamente. Ya sea que se prefiera la continuidad o el cambio, es imperativo votar y defender la democracia para asegurar que el rumbo del país sea realmente la voluntad de su pueblo.