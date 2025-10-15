Daniel Ivoskus: El voto joven definirá el rumbo de las elecciones en Honduras

Ivoskus enfatiza que el principal problema de la sociedad hondureña es de naturaleza económica (desempleo, falta de poder adquisitivo) y no puramente ideológico, exigiendo un liderazgo con experiencia y un plan concreto capaz de alinear al país con las mejores oportunidades geopolíticas y de crecimiento.

En este contexto, el argentino, Daniel Ivoskus , presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ofrece un análisis técnico en exclusiva para EL HERALDO , que subraya la necesidad de nitidez política en los candidatos.

Las próximas elecciones representan un punto de inflexión donde la ciudadanía se enfrenta a una elección de cambio o continuidad.

Tegucigalpa, Honduras.- El panorama político hondureño se acerca a una crucial definición electoral, enmarcada en una tendencia regional de polarización y desgaste institucional.

Como observador de los procesos regionales, ¿cómo describiría el estado actual de la democracia en América Latina, considerando la polarización política y el desgaste institucional?

Es crucial evitar la generalización al hablar de la democracia latinoamericana, pues la realidad de países como Venezuela o Ecuador, donde el autoritarismo y la falta de cumplimiento de las reglas han dejado a la democracia "prácticamente herida de muerte", difiere enormemente de naciones con instituciones más sólidas como Colombia, Argentina, Chile, Uruguay.

El riesgo más grave es cuando las elecciones se convierten en una mera formalidad, con un resultado preestablecido, lo que socava la confianza ciudadana en el proceso.

En cuanto a la polarización, debemos entender que ya no solo reside en los partidos o líderes, sino que es un fenómeno profundamente arraigado en la sociedad.

Cuando la ciudadanía está polarizada y elige entre extremos (blanco y negro), el candidato que no se alinea con una postura definida corre el riesgo de quedar fuera de la discusión electoral.

Por ello, los candidatos se ven obligados a ajustarse a esta dinámica, entendiendo que, en contextos de alta polarización, si no se construye una "imagen negativa" por contraste con el adversario, es difícil construir una imagen positiva propia. Observamos así una región convulsa, con sociedades cada vez más exigentes y con menos paciencia hacia la clase política.

¿Considera que la región atraviesa actualmente una crisis de liderazgo o una crisis de representación ciudadana, o existe una mezcla de ambos problemas?

Se trata, sin duda, de una mezcla de problemas que se retroalimentan. Por un lado, presenciamos un fenómeno de hiperpersonalismo en la política, donde los liderazgos individuales se vuelven mucho más fuertes que los proyectos políticos a largo plazo y que los propios partidos.

Si bien un líder carismático puede generar un momentum electoral, el problema surge cuando este liderazgo se debilita o cae, pues no existe una red de contención institucional (los partidos políticos) capaz de sostener la democracia y los proyectos de Estado.

Por otro lado, esta personalización es una consecuencia directa de la crisis de representación. Los partidos políticos se han alejado de la solución de los problemas reales de la sociedad. Esta desconexión fuerza a los votantes a buscar figuras fuertes que prometan un cambio radical, sustentando todo en el corto plazo y debilitando la institucionalidad necesaria para la planificación a mediano y largo plazo.

En su experiencia, ¿la comunicación política es un factor que ayuda genuinamente a fortalecer la democracia o simplemente se limita a maquillar la realidad y los problemas de gestión?

La función de la comunicación política es esencialmente ser un ecualizador y un puente entre los políticos, los gobiernos y la ciudadanía. Su rol es dar valor emocional a los liderazgos, canalizar el mensaje político y lograr que la sociedad preste atención y entienda las propuestas, aprovechando la disrupción y creatividad de las plataformas digitales.

Sin embargo, la comunicación por sí sola no puede consolidar la democracia. En campaña, el objetivo es ganar votos; pero en el gobierno, el objetivo es "gobernicar" (gobernar y comunicar). La democracia solo se fortalece si los gobiernos hacen las cosas que deben hacer.

La comunicación puede consolidar el lazo con la sociedad, pero si la gestión política es deficiente, la mejor estrategia comunicacional solo servirá para maquillar temporalmente. Por ello, la política debe ordenar la comunicación, y nunca al revés, o los problemas se multiplicarán.

Analizando el escenario local, ¿cómo observa el clima político y social en Honduras a medida que se acerca la fecha electoral?

El escenario hondureño ha evolucionado de una fase inicial de "tercios" (tres candidatos con posibilidades) hacia una polarización más clara entre dos fuerzas principales. Esta transición tiene una lógica democrática: el votante comienza a buscar el voto útil y la sociedad exige nitidez en las posturas políticas.

La contienda se ha definido entre el oficialismo y la oposición. La candidata Rixi Moncada representa la continuidad del gobierno, mientras que Nasry "Tito" Asfura es el representante claro de la oposición.

Esta polarización inevitablemente hará la escena electoral más competitiva. Además, es crucial el antecedente de que el oficialismo actual obtuvo un 51% en la elección anterior, un caudal de votos que ahora se divide y se disputa, mientras que la oposición parte de un piso alto de votación.

La aprobación de la gestión del gobierno será un factor determinante en la capacidad de crecimiento de la candidata Moncada.

¿Qué tipo de votante predomina en Honduras a su criterio: el emocional, el racional, o el que busca un cambio inmediato?

Es complejo dar una única característica, pero las campañas electorales son predominantemente emocionales. Las emociones rigen las decisiones de voto, aunque en la etapa previa pueda haber una parte de conveniencia o racionalidad, por ejemplo, cuando la inversión pública y la entrega de bonos generan un crecimiento temporal de la aprobación.

Lo más importante es la nitidez de la representación política en términos de oficialismo versus oposición. Las personas buscan saber a quién representan los líderes y si son verdaderamente una alternativa de cambio.

En el caso de Honduras, una parte relevante de la sociedad que votó por el cambio y que no ha visto plasmadas sus expectativas en la gestión pública, es la que ahora impulsa una clara elección de cambio en lugar de la continuidad.

¿Qué tan vulnerable considera que es el proceso electoral hondureño ante la desinformación, las fake news y la manipulación digital?

El mundo entero está en una situación de vulnerabilidad absoluta ante la desinformación y las campañas sucias.

La clave para Honduras, como para cualquier otro país, reside en que los equipos de comunicación de los candidatos y partidos tengan la capacidad de contrarrestar, bloquear y tomar la iniciativa ante los ataques. Esto implica tener un mensaje claro y estar preparados para ir al contraataque.

A esto se le suma una capa geopolítica: Honduras tiene la responsabilidad de garantizar reglas claras, un conteo transparente y total claridad electoral.

El mundo y el hemisferio están observando el proceso, pues la elección definirá si Honduras se alinea con el eje de países pro-Estados Unidos y occidente, o si se acerca a otros ejes ideológicos, lo cual impactará directamente en su perspectiva de futuro.

Desde su análisis, ¿qué elementos concretos podrían poner en duda la transparencia de las próximas elecciones y cuáles son las acciones preventivas clave?

El factor que más riesgo representa es la desconfianza en el proceso electoral. Si los partidos políticos y la ciudadanía perciben que no hay un acceso a resultados transparentes y que el voto no será respetado, se produce un quiebre institucional que puede derivar en una crisis profunda de consecuencias impredecibles.

El principal objetivo de los responsables electorales debe ser la transparencia extrema. Esto significa: contar todo, abrir el proceso a observadores de todas las ideologías, y ser absolutamente claros en cada etapa.

Esta transparencia no solo evitará una crisis postelectoral, sino que fortalecerá las instituciones, la democracia y, en última instancia, a todo Honduras frente a las dudas internacionales que ya existen.

El actual gobierno hondureño se define como de izquierda, pero enfrenta críticas por la falta de transparencia y confrontación institucional. ¿Qué lectura le da usted a este modelo político en el país?

Es complejo definir la política actual solo en términos de "izquierda" o "derecha", ya que la región muestra que lo ideológico se comporta de diversas maneras según los líderes. Sin embargo, lo que es innegable es que el principal problema de los hondureños no es ideológico, sino económico. El desempleo, la falta de ingresos y el bajo rendimiento de las empresas son la desesperación que afecta a cerca del 50% de la población.

El modelo político debe evaluarse en función de cómo aborda estas variables y su alineamiento geopolítico, no ideológico, sino pragmático.

El próximo presidente debe definir cuál es el eje de alineamiento que hará a Honduras más competitivo en el mercado laboral y que proveerá seguridad. Actualmente, existe un claro dilema entre un modelo que busca ser un aliado estratégico de Estados Unidos y otro que mira hacia el eje de Venezuela.

Esta decisión práctica es la que marcará la diferencia en la senda de crecimiento y la mejora de la calidad de vida de los hondureños.

¿Por qué a los líderes de izquierda, una vez que están en el poder, les cuesta sostener el discurso de cambio y concretar los hechos prometidos?

La dificultad para sostener el discurso de cambio y concretar hechos es, a mi parecer, un problema de liderazgo y de gestión, más que de ideología. En América Latina, hemos visto ejemplos de líderes de derecha que han sido autoritarios y han fracasado en sus promesas (como el caos actual en Ecuador), así como líderes de derecha que han logrado una alta aprobación y continuidad (como El Salvador).

Lo mismo ocurre con la izquierda: existen gobiernos que tienen posturas propias y más pragmáticas, como México, y otros que se alinean rígidamente con ejes ideológicos fracasados.

Las dificultades de un gobierno de izquierda en Honduras, por ejemplo, se reflejan en su caída en la aprobación de gestión (de un 52% de votos a un 35% de aprobación). Esto sugiere que las dificultades son consecuencia de una gestión política ineficaz y una comunicación que no ha sabido conectar con el ciudadano, más que un defecto inherente de la ideología.