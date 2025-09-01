Consultor político Daniel Ivoskus: "'Tito' va a ganar porque es fiel defensor de la democracia"

Tegucigalpa, Honduras.- El cronograma electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) marca este 1 de septiembre el punto de partida para el inicio del período de la propaganda electoral, 90 días calendario antes de celebrarse las elecciones generales.
A partir de esta fecha, los más de 5,700 candidatos en contienda podrán realizar abiertamente sus campañas en medios, redes sociales y actividades presenciales.
Desde el alcalde que corre por el municipio con menor carga electoral, hasta los cinco candidatos presidenciales (tres de ellos en los partidos políticos con mayor número de adeptos), podrán iniciar sus campañas presenciales, en medios de comunicación, redes sociales, y en cualquier otra plataforma.
Precisamente sobre esa campaña propagandística y publicitaria, EL HERALDO dialogó con el argentino Daniel Ivoskus, quien es consultor político y ha participado en campañas electorales. También ha asesorado a gobiernos en Argentina, Colombia, México, Bolivia, República Dominicana, Perú, Ecuador y Paraguay.
Es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, conferencista internacional y docente universitario en América y Europa. Además, escribió nueve libros, la mayoría de ellos sobre temáticas y estrategias políticas. Es actual asesor del candidato presidencial por el Partido Nacional (PN), Nasry "Tito" Asfura. Estas fueron sus declaraciones.
¿En qué se ha enfocado y hacia dónde se dirigirá la estrategia de la campaña electoral y proselitista de Nasry Asfura?
En primer lugar, hay un escenario político en Honduras que nos marca claramente que es de cambio. Hay un gobierno que tiene mucha más desaprobación, según nuestros últimos estudios, aproximadamente el 65% es de desaprobación, el 30% de aprobación y el 5% que no tiene opinión.
Hay una carencia de garantías democráticas y este es un factor importantísimo en la campaña, que debe de buscar alguien con respecto a esto. Debe de buscar experiencia, institucionalidad, dar garantías, dar certidumbre, y ahí claramente, Nasry Asfura tiene un potencial muy grande a desarrollar.
Y ahí nosotros vemos que hay dos grandes vertientes de Asfura: es un hombre de experiencia, que ha sido dos veces alcalde, que ha hecho muchísimas obras, que se le reconoce el tema de las obras y si uno asocia las obras con la infraestructura y la generación de empleo, que es la primera demanda, es algo muy interesante.
El 40% de los hondureños lo ven a él como el que puede ser el defensor del sistema democrático del país en un momento de debilidad institucional.
El ambiente político que se ha vivido en los últimos meses en Honduras ha sido convulso, ¿qué es lo que han tratado de evitar en las actuaciones de Nasry Asfura para que no se mezcle con la violencia política?
Lo más importante, y que Nasry Afura lo representa, es que él es un hacedor. Claramente, no es un hablador o un charlatán en los medios, sino, que es una persona que nadie duda de qué hace, de qué es un hombre de trabajo, que es incansable, que es cercano; es una persona que da garantías de libertad, nunca perseguido políticamente. Creo que esas son cuestiones centrales que la campaña tiene en cuenta, pero no por una cuestión de campaña, es lo que él representa.
Él sabe cómo funciona el sector privado, que no va a espantar empresas y además que tiene una claridad de que hay una necesidad urgente en el país de tomar las riendas urgente por varios motivos.
A corto plazo, ¿qué es lo que ustedes proyectan como parte de la campaña?
A corto plazo es poder conectar con los ciudadanos, explicar el proyecto de transformación, porque de acá al 30 de noviembre es una cuenta regresiva en variables fundamentales y quién puede ser garantía de eso.
La campaña tiene que decir, primero la democracia, elecciones transparentes, no la persecución política, reactivación económica, el campo, la economía, mejores empleos, los jóvenes se tienen que revelar, tienen que querer salir, tienen que tener un país mejor y una inserción de Honduras en el mundo de manera inteligente.
Él es una persona que tiene la madurez política y estos temas van a ser centrales; mucho contacto con la gente, él es muy cercano y van a ver mucho más a Nasry Asfura dando abrazos, estrechando la mano, escuchando los problemas, que haciendo marketing.
¿Qué define o que incide en cuánto a la campaña electoral, para poder obtener el triunfo en las elecciones generales de noviembre?
Poder interpretar a la sociedad y liderarlas a un camino mejor. La pregunta que uno debe hacerse y que la sociedad al final del día, cuando va a votar, se hace, se mira el espejo y quiere votar a alguien: ¿Qué es lo que mejor que me puede servir a mí?
Hoy Honduras necesita alguien que dé garantías democráticas. Hoy Honduras necesita alguien con experiencia, no puede improvisar. Experiencia para administrar la economía, experiencia para relacionarse con el mundo, experiencia para construir infraestructura y que además genere empleo y experiencia para saber qué necesita el campo.
¿Tienen la suficiente fuerza electoral los otros dos partidos opositores para competirle a Nasry Asfura?
Nunca en una elección se puede subestimar a nadie, acá no se termina la elección hasta el día de la elección. Lo que a mí me da la sensación es que hay un escenario favorable, que "Tito" ha sido coherente, ha sido coherente en su campaña anterior, es coherente en la actualidad, fue coherente cuando fue candidato a alcalde en dos oportunidades.
Ha logrado construir un perfil que en la situación de desequilibrio, de mala economía, de debilidad institucional, de democracia. Más allá de pensar en los candidatos, tenemos que ver quién es la mejor persona que representa lo que hoy está necesitando el pueblo hondureño.
Hace cuatro años el pueblo hondureño buscaba un cambio de lo que había, buscaba una diferencia y por eso "Tito" no pudo ser presidente, y fue claro y fue digno con su campaña, pero mantuvo una postura.
¿Por qué consideraría que Nasry Asfura puede quedarse con el triunfo el 25 de noviembre? ¿Qué es lo distinto a la campaña anterior?
En primer lugar, lo distinto y fundamental es que él dijo un proyecto y la sociedad votó otro, pero se dio cuenta y que hoy vemos los números claramente que en las promesas y el país eh hipotético que quisieron vender hace cuatro años pasó todo lo contrario.
¿Por qué va a ganar? Yo creo que "Tito" va a ganar porque representa experiencia, porque es un fiel defensor de la democracia, porque ha dado muestras sobradas que sabe cómo funciona la administración pública, cómo darle la prioridad a los servicios sociales: como el agua, como el sistema de salud.
Me parece que hay una visión de futuro, de transformación, de libertad y después por el posicionamiento político que no va a ceder a las presiones ideológicas internacionales y la influencia en el país. Lo que él va a hacer es lo mejor para Honduras, lo que permita traer inversiones, dar garantías, dar apertura y gobernar con los 298 alcaldes para transformar esta realidad.