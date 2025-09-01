Consultor político Daniel Ivoskus: "'Tito' va a ganar porque es fiel defensor de la democracia"

Tegucigalpa, Honduras.- El cronograma electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) marca este 1 de septiembre el punto de partida para el inicio del período de la propaganda electoral, 90 días calendario antes de celebrarse las elecciones generales. A partir de esta fecha, los más de 5,700 candidatos en contienda podrán realizar abiertamente sus campañas en medios, redes sociales y actividades presenciales. Desde el alcalde que corre por el municipio con menor carga electoral, hasta los cinco candidatos presidenciales (tres de ellos en los partidos políticos con mayor número de adeptos), podrán iniciar sus campañas presenciales, en medios de comunicación, redes sociales, y en cualquier otra plataforma.

Precisamente sobre esa campaña propagandística y publicitaria, EL HERALDO dialogó con el argentino Daniel Ivoskus, quien es consultor político y ha participado en campañas electorales. También ha asesorado a gobiernos en Argentina, Colombia, México, Bolivia, República Dominicana, Perú, Ecuador y Paraguay. Es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, conferencista internacional y docente universitario en América y Europa. Además, escribió nueve libros, la mayoría de ellos sobre temáticas y estrategias políticas. Es actual asesor del candidato presidencial por el Partido Nacional (PN), Nasry "Tito" Asfura. Estas fueron sus declaraciones. ¿En qué se ha enfocado y hacia dónde se dirigirá la estrategia de la campaña electoral y proselitista de Nasry Asfura? En primer lugar, hay un escenario político en Honduras que nos marca claramente que es de cambio. Hay un gobierno que tiene mucha más desaprobación, según nuestros últimos estudios, aproximadamente el 65% es de desaprobación, el 30% de aprobación y el 5% que no tiene opinión. Hay una carencia de garantías democráticas y este es un factor importantísimo en la campaña, que debe de buscar alguien con respecto a esto. Debe de buscar experiencia, institucionalidad, dar garantías, dar certidumbre, y ahí claramente, Nasry Asfura tiene un potencial muy grande a desarrollar.

Y ahí nosotros vemos que hay dos grandes vertientes de Asfura: es un hombre de experiencia, que ha sido dos veces alcalde, que ha hecho muchísimas obras, que se le reconoce el tema de las obras y si uno asocia las obras con la infraestructura y la generación de empleo, que es la primera demanda, es algo muy interesante. El 40% de los hondureños lo ven a él como el que puede ser el defensor del sistema democrático del país en un momento de debilidad institucional. El ambiente político que se ha vivido en los últimos meses en Honduras ha sido convulso, ¿qué es lo que han tratado de evitar en las actuaciones de Nasry Asfura para que no se mezcle con la violencia política? Lo más importante, y que Nasry Afura lo representa, es que él es un hacedor. Claramente, no es un hablador o un charlatán en los medios, sino, que es una persona que nadie duda de qué hace, de qué es un hombre de trabajo, que es incansable, que es cercano; es una persona que da garantías de libertad, nunca perseguido políticamente. Creo que esas son cuestiones centrales que la campaña tiene en cuenta, pero no por una cuestión de campaña, es lo que él representa. Él sabe cómo funciona el sector privado, que no va a espantar empresas y además que tiene una claridad de que hay una necesidad urgente en el país de tomar las riendas urgente por varios motivos.