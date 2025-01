Jorge Zelaya dice que en el Partido Nacional hay preferencia por “Tito” Asfura

3

Urbizo expuso que declinó a su precandidatura por enfrentar obstáculos dentro de su partido, asegurando que hay un grupo con “poder e influencia” en la presentación de planillas del pasado 8 de noviembre.

En ese sentido, Zelaya dijo en Radio América que “lo que ha sucedido con don Carlos Urbizo lo compartimos en el sentido que hay inclinación de las autoridades del partido al movimiento de Nasry ´Tito´ Asfura”.

Además, señaló que el movimiento de Asfura pretende manejar el dinero que otorgue el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual describió como un acto “inaceptable”.

Pese a ese escenario, Zelaya enfatizó en que no cederá a su precandidatura para las elecciones primarias pactadas para el próximo 9 de marzo.

“Yo voy a ganar las elecciones internas en el Partido Nacional, no voy a ceder la candidatura a nadie y no me pueden inhabilitar porque no tengo problemas, por tanto, participaré en las elecciones generales para derrotar a Libre en las urnas debido a que la gente y no quiere que ellos sigan”, resaltó.