Sectores piden a políticos hacer campañas basadas en propuestas y no en ataques

El 1 de septiembre inicia el proselitismo, y con ello la expectativa de si los aspirantes mantendrán sus discursos centrados en el ataque o si finalmente presentarán propuestas claras

  • Sectores piden a políticos hacer campañas basadas en propuestas y no en ataques

    Empresarios y analistas coinciden en que las campañas políticas deben dar un giro hacia el debate de ideas, pues solo así será posible construir consensos que permitan al país avanzar hacia un verdadero desarrollo.

     Foto: El Heraldo
  • 25 de agosto de 2025 a las 16:33

Tegucigalpa, Honduras.- A una semana del arranque de la propaganda política, diversos sectores instaron a los candidatos presidenciales y aspirantes a cargos de elección popular de los diferentes partidos, a llevar una campaña en base a propuestas reales, dejando a un lado los ataques y confrontación.

A criterio del analista político Olban Valladares, en los últimos años ningún candidato presidencial ha ofrecido propuestas claras para encaminar al país al desarrollo.

"Honduras se ha movido estos últimos años sin propuestas, la votación en tiempo de elecciones se circunscribe al arraigo de tipo partidario. No hay propuestas, entonces ¿qué es lo que toca a nosotros? Identificar qué es lo prioritario en este momento de combatir con el voto", señaló.

Miguel Jaramillo: Discusión política en Honduras parece de verduleros

Valladares indicó que "una vez que la decisión está tomada, nos trasladamos en la escogencia de quién es el que le entiende más a esto y, lastimosamente, en esta oportunidad solo una persona, para mi juicio, por ser un profesional en la economía, es el que le entiende un poco más a cómo se puede desarrollar el país".

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, pidió a los candidatos evitar las campañas vacías, el odio, la confrontación y basar sus discursos en propuestas de trabajo, seguridad y educación.

"Quiero pedir que los planes de gobierno se adapten a las necesidades del pueblo hondureño: empleo, acceso a la seguridad alimentaria eficiente, sistema de salud y una educación de calidad", reiteró.

De acuerdo con el cronograma electoral, el 1 de septiembre los candidatos a elección popular podrán hacer proselitismo de manera abierta; es decir, podrán pautar anuncios y espacios públicos para pedir el voto este próximo 30 de noviembre.

Presentan pruebas al CNE por uso de medios estatales en la campaña de Rixi

En 97 días, Nasry Asfura del Partido Nacional, Salvador Nasralla del Partido Liberal, Mario "Chano" Rivera de la Democracia Cristiana (DC), Nelson Ávila del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y Rixi Moncada de Libertad y Refundación (Libre) se disputarán la Presidencia de la República en los comicios del 30 de noviembre.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más