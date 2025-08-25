Sectores piden a políticos hacer campañas basadas en propuestas y no en ataques

Valladares indicó que "una vez que la decisión está tomada, nos trasladamos en la escogencia de quién es el que le entiende más a esto y, lastimosamente, en esta oportunidad solo una persona, para mi juicio, por ser un profesional en la economía, es el que le entiende un poco más a cómo se puede desarrollar el país".La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, pidió a los candidatos evitar las campañas vacías, el odio, la confrontación y basar sus discursos en propuestas de trabajo, seguridad y educación."Quiero pedir que los planes de gobierno se adapten a las necesidades del pueblo hondureño: empleo, acceso a la seguridad alimentaria eficiente, sistema de salud y una educación de calidad", reiteró.De acuerdo con el cronograma electoral, el 1 de septiembre los candidatos a elección popular podrán hacer proselitismo de manera abierta; es decir, podrán pautar anuncios y espacios públicos para pedir el voto este próximo 30 de noviembre.