Sectores piden a políticos hacer campañas basadas en propuestas y no en ataques

Tegucigalpa, Honduras.- A una semana del arranque de la propaganda política, diversos sectores instaron a los candidatos presidenciales y aspirantes a cargos de elección popular de los diferentes partidos, a llevar una campaña en base a propuestas reales, dejando a un lado los ataques y confrontación. A criterio del analista político Olban Valladares, en los últimos años ningún candidato presidencial ha ofrecido propuestas claras para encaminar al país al desarrollo. "Honduras se ha movido estos últimos años sin propuestas, la votación en tiempo de elecciones se circunscribe al arraigo de tipo partidario. No hay propuestas, entonces ¿qué es lo que toca a nosotros? Identificar qué es lo prioritario en este momento de combatir con el voto", señaló.

Valladares indicó que "una vez que la decisión está tomada, nos trasladamos en la escogencia de quién es el que le entiende más a esto y, lastimosamente, en esta oportunidad solo una persona, para mi juicio, por ser un profesional en la economía, es el que le entiende un poco más a cómo se puede desarrollar el país". La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, pidió a los candidatos evitar las campañas vacías, el odio, la confrontación y basar sus discursos en propuestas de trabajo, seguridad y educación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Quiero pedir que los planes de gobierno se adapten a las necesidades del pueblo hondureño: empleo, acceso a la seguridad alimentaria eficiente, sistema de salud y una educación de calidad", reiteró. De acuerdo con el cronograma electoral, el 1 de septiembre los candidatos a elección popular podrán hacer proselitismo de manera abierta; es decir, podrán pautar anuncios y espacios públicos para pedir el voto este próximo 30 de noviembre.