CPH se solidariza con empleados de medios estatales por atraso salarial

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó su solidaridad con periodistas y personal de los medios de comunicación estatales que denuncian la falta de pago de tres meses de salario y posibles afectaciones a sus derechos laborales.
A través de un pronunciamiento, el gremio pidió a las autoridades correspondientes realizar las gestiones administrativas necesarias para cancelar los salarios adeudados a los empleados de Radio Nacional de Honduras (RNH), Canal Estatal 8 y el periódico Poder Popular.
El CPH señaló que espera que las acciones atribuidas a la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) no respondan a una intención perjudicial contra los trabajadores.
La postura del Colegio se conoció luego de que empleados de los medios estatales protestaran el lunes 5 de enero frente a uno de los edificios de la SPE, en Tegucigalpa, donde denunciaron una presunta maniobra administrativa que los mantiene sin salario y en incertidumbre laboral.
Los manifestantes responsabilizaron al ministro de la SPE, Ricardo Salgado, por no acatar un decreto ejecutivo emitido por la presidenta Xiomara Castro, relacionado con la situación laboral de los empleados de los medios de comunicación propiedad del Estado.
Según los trabajadores, el personal de RNH, Canal 8 y Poder Popular fue trasladado de forma administrativa de Casa Presidencial entidad a la que históricamente pertenecían a la Secretaría de Planificación Estratégica, institución que asumió el pago de sus salarios durante los últimos tres años del actual gobierno.
Indicaron que, tras este traslado, varios empleados, especialmente de Radio Nacional de Honduras, enfrentan el riesgo de perder derechos laborales adquiridos, algunos después de hasta 28 años de servicio.
Guillermo Paz Manueles, periodista de Canal 8, afirmó que el cambio se realizó sin consulta ni garantías laborales.
"Tenemos cuatro años de laborar con el gobierno. Cuando apenas habíamos cumplido un año, se nos hizo un traslado inconsulto de Casa Presidencial a la Secretaría de Planificación Estratégica. No se nos liquidó, no se nos dio ningún reconocimiento y pasamos a esta nueva Secretaría sin ningún tipo de argumento a favor de nosotros".