CPH se solidariza con empleados de medios estatales por atraso salarial

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó su solidaridad con periodistas y personal de los medios de comunicación estatales que denuncian la falta de pago de tres meses de salario y posibles afectaciones a sus derechos laborales.

A través de un pronunciamiento, el gremio pidió a las autoridades correspondientes realizar las gestiones administrativas necesarias para cancelar los salarios adeudados a los empleados de Radio Nacional de Honduras (RNH), Canal Estatal 8 y el periódico Poder Popular.

El CPH señaló que espera que las acciones atribuidas a la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) no respondan a una intención perjudicial contra los trabajadores.

La postura del Colegio se conoció luego de que empleados de los medios estatales protestaran el lunes 5 de enero frente a uno de los edificios de la SPE, en Tegucigalpa, donde denunciaron una presunta maniobra administrativa que los mantiene sin salario y en incertidumbre laboral.