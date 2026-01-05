Día de Reyes Magos conmemorará paz y solidaridad en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Con gozo, regalos y manos solidarias, las calles, parroquias y catedrales de la capital celebrarán el cierre oficial de las fiestas decembrinas este martes 6 de enero con el festejo conmemorado al Día de Los Reyes Magos. La tradición arraigada al catolicismo combina la herencia cristiana con expresiones propias de Honduras y recuerda la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar —los reyes magos— para adorar al Niño Jesús, mediante la fe, generosidad y unión familiar. Según el sacerdote católico Carlos Rubio, la celebración representa la importancia de compartir con los más necesitados, sin embargo, los niños ocupan un lugar importante en el festejo, ya que mediante regalos y actividades recreativas son agasajados en conmemoración al alumbramiento del niño Jesús. “La tradición es que el 6 de enero se dan regalos a los niños, en otros lugares se acostumbra a compartir lo que uno llama góndolas en torno al niño Jesús, que son regalos, frutas, dulces y piñatas”, explicó.

Además, el padre apuntó que, durante la celebración de Los Reyes Magos, es especial tomar en cuenta a los más necesitados y niños, ya que eso conmemora la memoria de el niño Jesús. "En muchas comunidades, sobre todo el camino neocatecumenal de la Iglesia Católica y grupos de otras parroquias se destinan regalos, ropa, juguetes, dulces y todo a los niños de algunos sectores más pobres. El signo de compartir lo que los magos de Oriente le ofrecieron a Jesús, ahora se le ofrece a los niños", aseguró.

Oro, Incienso y mirra

La historia de la célebre y solidaria fiesta tiene varias fechas para ser festejada dependiendo de la localidad, en algunas catedrales capitalinas, la llegada de los Reyes Magos fue conmemorada durante el domingo 4 de enero —de 2026— en expectativa de una mayor participación poblacional. “Para los cristianos católicos, propiamente la fiesta se llama Epifanía del Señor, muchos la celebramos precisamente este domingo 4 de enero porque hay mayor participación de fieles en las eucaristías y las celebraciones”, reveló.