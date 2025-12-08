Roger Stone a Duarte: "No toleraremos comunistas en nuestro hemisferio"

Washington, Estados Unidos.- El exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, Roger Stone, respondió al secretario de Finanzas, Christian Duarte, y calificó al partido Libertad y Refundación (Libre), que solicitó la nulidad de las elecciones generales del 30 de noviembre, como "narco-marxistas".
A través de una publicación en la red social en X, Stone dijo que "perdieron" las acciones del partido oficialista y criticó duramente su postura.
“Ella y sus amigos narco-marxistas del narcotráfico perdieron. No toleraremos comunistas en nuestro hemisferio. Ni Venezuela, ni Cuba, ni una Honduras comunista”, expresó al funcionario.
She and her narco Marxist drug trafficking friends lost. We won't tolerate communists in our hemisphere. No Venezuela no Cuba and no communist Honduras. https://t.co/xhesyhyWzp— Roger Stone (@RogerJStoneJr) December 8, 2025
Las declaraciones de Stone surgieron en reacción a una publicación de Duarte, en la que este replicó la conferencia de prensa encabezada por Rixi Moncada, Hortensia Zelaya y autoridades de Libre.
En ese mensaje, la dirigencia solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la nulidad del proceso electoral y denunció lo que calificó como un "golpe electoral" el pronunciamiento de Trump al candidato presidencial, Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Durante su intervención, los representantes de Libre anunciaron además que desautorizaban a cualquier funcionario público a colaborar con el proceso de transición gubernamental mientras continúen cuestionando los resultados preliminares.