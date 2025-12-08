Roger Stone a Duarte: "No toleraremos comunistas en nuestro hemisferio"

Washington, Estados Unidos.- El exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, Roger Stone, respondió al secretario de Finanzas, Christian Duarte, y calificó al partido Libertad y Refundación (Libre), que solicitó la nulidad de las elecciones generales del 30 de noviembre, como "narco-marxistas".

A través de una publicación en la red social en X, Stone dijo que "perdieron" las acciones del partido oficialista y criticó duramente su postura.

“Ella y sus amigos narco-marxistas del narcotráfico perdieron. No toleraremos comunistas en nuestro hemisferio. Ni Venezuela, ni Cuba, ni una Honduras comunista”, expresó al funcionario.