  1. Inicio
  2. · Honduras

Roger Stone a Duarte: "No toleraremos comunistas en nuestro hemisferio"

El exasesor de Donald Trump, Roger Stone, arremetió contra Libre tras su solicitud de anular los comicios y los calificó como "narco-marxistas"

  • 08 de diciembre de 2025 a las 11:33
Roger Stone a Duarte: No toleraremos comunistas en nuestro hemisferio

Roger Stone respondió públicamente a las acusaciones de Libre sobre un supuesto "golpe electoral" en Honduras.

 Foto: X Roger Stone

Washington, Estados Unidos.- El exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, Roger Stone, respondió al secretario de Finanzas, Christian Duarte, y calificó al partido Libertad y Refundación (Libre), que solicitó la nulidad de las elecciones generales del 30 de noviembre, como "narco-marxistas".

A través de una publicación en la red social en X, Stone dijo que "perdieron" las acciones del partido oficialista y criticó duramente su postura.

“Ella y sus amigos narco-marxistas del narcotráfico perdieron. No toleraremos comunistas en nuestro hemisferio. Ni Venezuela, ni Cuba, ni una Honduras comunista”, expresó al funcionario.

Exvicecanciller sobre Libre: "Un equipo bien goleado que se niega a aceptar el marcador"

Las declaraciones de Stone surgieron en reacción a una publicación de Duarte, en la que este replicó la conferencia de prensa encabezada por Rixi Moncada, Hortensia Zelaya y autoridades de Libre.

En ese mensaje, la dirigencia solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la nulidad del proceso electoral y denunció lo que calificó como un "golpe electoral" el pronunciamiento de Trump al candidato presidencial, Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Durante su intervención, los representantes de Libre anunciaron además que desautorizaban a cualquier funcionario público a colaborar con el proceso de transición gubernamental mientras continúen cuestionando los resultados preliminares.

UNAH advierte que anular las elecciones amenaza la estabilidad democrática

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias