  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas

Todos los boletos para los conciertos de Shakira en El Salvador se agotaron en menos de un día, confirmando la alta demanda de su tour 2026 en Centroamérica

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 16:32
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
1 de 12

La productora Two Shows Producciones confirmó que los boletos para los próximos conciertos de Shakira en El Salvador se agotaron en tiempo récord.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
2 de 12

Las presentaciones están programadas para los días 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Nacional Jorge Mágico González, de San Salvador.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
3 de 12

Las entradas estuvieron disponibles desde el miércoles 17 de diciembre a través de dos plataformas digitales y se vendieron por completo en menos de 24 horas.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
4 de 12

Miles de seguidores, tanto locales como internacionales, intentaron adquirir localidades, y muchos no lograron completar la compra.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
5 de 12

Por el momento, la empresa organizadora no ha dado detalles sobre la posibilidad de agregar nuevas fechas para la residencia de “Las mujeres ya no lloran world tour 2026” en Centroamérica.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
6 de 12

La cantante colombiana ya se pronunció sobre el éxito de ventas a través de sus redes sociales.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
7 de 12

“¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho!", inició diciendo.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
8 de 12

"Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”, finalizó.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
9 de 12

La última vez que la artista estuvo en tierras salvadoreñas fue en 1998.

 Foto: EFE
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
10 de 12

En ese entonces participó en un programa de televisión local.

 Foto: EFE
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
11 de 12

La intérprete de "Waka waka" ha sido premiada este año con el reconocimiento de Billboard por "la gira latina más taquillera de una mujer en la historia".

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas
12 de 12

"La Fuerte", "Girl Like Me", "Las de la intuición", "Estoy aquí", "La loba", "La copa vacía", además de "Te felicito" y "TQG" forman parte del extenso repertorio de la barranquillera en sus shows.

 Foto: Instagram | @shakira
Cargar más fotos