Shakira agota entradas de su residencia en El Salvador en menos de 24 horas

La productora Two Shows Producciones confirmó que los boletos para los próximos conciertos de Shakira en El Salvador se agotaron en tiempo récord.
Las presentaciones están programadas para los días 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Nacional Jorge Mágico González, de San Salvador.
Las entradas estuvieron disponibles desde el miércoles 17 de diciembre a través de dos plataformas digitales y se vendieron por completo en menos de 24 horas.
Miles de seguidores, tanto locales como internacionales, intentaron adquirir localidades, y muchos no lograron completar la compra.
Por el momento, la empresa organizadora no ha dado detalles sobre la posibilidad de agregar nuevas fechas para la residencia de “Las mujeres ya no lloran world tour 2026” en Centroamérica.
La cantante colombiana ya se pronunció sobre el éxito de ventas a través de sus redes sociales.
“¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho!", inició diciendo.
"Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”, finalizó.
La última vez que la artista estuvo en tierras salvadoreñas fue en 1998.
En ese entonces participó en un programa de televisión local.
La intérprete de "Waka waka" ha sido premiada este año con el reconocimiento de Billboard por "la gira latina más taquillera de una mujer en la historia".
"La Fuerte", "Girl Like Me", "Las de la intuición", "Estoy aquí", "La loba", "La copa vacía", además de "Te felicito" y "TQG" forman parte del extenso repertorio de la barranquillera en sus shows.