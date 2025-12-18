Malena Maradiaga a sus haters: "Si yo fuera interesada, me estuviera casando con un hombre mayor"

Malena Maradiaga, creadora de contenido y modelo de 19 años, respondió directamente a las críticas que ha recibido en redes sociales tras revelar su noviazgo con Eduardo Maldonado, hijo de su exjefe.
La confirmación del romance se dio el pasado 6 de diciembre, cuando la influencer compartió una fotografía en Instagram en la que se le ve besándose con el joven, menor de edad, lo que desató comentarios negativos sobre la diferencia de edad y supuestos intereses económicos.
Durante una transmisión en vivo en sus plataformas digitales, Maradiaga respondió de manera categórica a quienes la tachan de interesada en la relación: "Si yo fuera interesada, yo me estuviera casando con un hombre mayor y que me diera todo, pero no".
La estudiante de Marketing enfatizó su independencia y esfuerzo personal.
"A mí me gusta esforzarme por mis cosas, trabajar por mis cosas y no tengo necesidad de andar pidiéndole a nadie. Esa es la diferencia".
Añadió que la idea de ser interesada "es muy diferente" a su caso.
"Si yo fuera interesada ya estuviera con un carro que le pedí a mi esposo, ya estuviera casada, ya tuviera mi apartamento, ya tuviera todo lo que quisiera, pero no".
Con estas declaraciones, Maradiaga busca aclarar la percepción pública sobre su relación, que habría iniciado unos meses atrás de oficializarse en redes sociales.
Reafirmando, además, que sus decisiones no responden a intereses económicos, sino a un vínculo personal con su actual pareja.
Cabe destacar que la joven hondureña laboró para el canal Hable Como Hable, perteneciente a la familia de su novio.
Sin embargo, en julio de este año anunció públicamente su renuncia de la casa televisora.
Alegando razones personales y agradeciendo a la empresa por todo el apoyo brindado.