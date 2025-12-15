Shakira en El Salvador: Estas son las localidades y los precios de los tres conciertos

El regreso de Shakira a Centroamérica es una realidad. La artista colombiana recientemente confirmó tres conciertos en El Salvador como parte de su exitosa gira "Las mujeres ya no lloran world tour". Aquí todos los detalles.
De entrada, la noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores de toda la región, quienes por años han esperado volver a verla en vivo sin tener que viajar fuera del istmo.
Los conciertos se realizarán los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.
La productora ya dio a conocer las localidades y los precios oficiales, con opciones para distintos presupuestos. A continuación, el desglose:
Ultra Platinum – $275, Platinum – $225, VIP de pie – $150, Tribuna baja – $115, Tribuna alta – $90, Preferencial – $90, General – $70 y Tribuna baja (visión limitada) – $45. En resumen, las entradas oscilan entre los 1,180 y 7,230 lempiras, dependiendo de la localidad.
Este mapa muestra la ubicación de cada localidad, lo que permite a los interesados hacerse una idea más cercana de la vista que podrán tener del escenario según el boleto que adquieran.
Entre las últimas actualizaciones, la productora ha oficializado que los conciertos de la colombiana son aptos para todo público.
La venta de boletos (preventa) iniciará este miércoles 17 de diciembre a las 11:00 a.m., a través de las plataformas de Todoticket, tanto en línea como en puntos autorizados.
La presencia de Shakira en El Salvador no solo representa un evento musical de gran magnitud, sino también un hito para la industria del entretenimiento en Centroamérica.
La cantante, una de las artistas latinas más influyentes del mundo, no se presentaba en la región desde casi dos décadas, lo que convierte estas fechas en una oportunidad única para miles de fans de países vecinos como Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.
"Las mujeres ya no lloran world tour" marca una nueva etapa en la carrera de Shakira, caracterizada por una propuesta más personal, poderosa y conectada con su público. El show combina sus nuevos éxitos con los clásicos que han definido generaciones, acompañados de una producción visual y escénica de alto nivel.
Con estas tres fechas en El Salvador, la artista reafirma su conexión histórica con el público latinoamericano y devuelve a Centroamérica un lugar protagónico dentro de las grandes giras internacionales.