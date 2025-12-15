¿Sabine Moussier pidió la eutanasia? La perturbadora verdad detrás de los videos virales

Diversos videos creados mediante inteligencia artificial circulan en redes sociales asegurando que la actriz Sabine Moussier habría viajado a Colombia para someterse a un procedimiento de eutanasia debido a su estado de salud.
El contenido, difundido en plataformas como TikTok, Facebook y X, utiliza sin autorización las voces e imágenes de personalidades como Galilea Montijo y Cynthia Klitbo para otorgar credibilidad a una narrativa completamente fabricada.
En uno de los clips manipulados se escucha: "Nuestra querida Sabine Moussier ha tomado la decisión de tomar la eutanasia en Colombia para ponerle fin a su sufrimiento por su enfermedad, una noticia que nos entristece a todos".
Otro material falsificado emplea la voz clonada de Cynthia Klitbo: "Sabine se hará la eutanasia, mi amiga y hermana me pidió que la acompañara en su último momento".
Ninguna de las celebridades mencionadas ha confirmado esta información. Tampoco existe comunicado oficial alguno que respalde las afirmaciones virales.
Sabine Moussier permanece en México, activa en sus redes sociales y enfocada tanto en su carrera profesional como en su vida familiar, según sus publicaciones recientes en Instagram.
La confusión se intensificó tras la aparición en algunos videos de una mujer con cierto parecido físico a la actriz.
Se trata de Loreto Cid, médica chilena especializada en neurología y cefaleas, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien actualmente ejerce como presidenta de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN).
Cid no mantiene relación alguna con Moussier, y sus videos personales fueron extraídos de contexto para alimentar la desinformación.
Ahora, lo cierto es que Sabine Moussier enfrenta problemas de salud reales, los cuales ha compartido públicamente. En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz reveló que padece neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso periférico.
"Me diagnosticaron hace poquito neuropatía de fibras pequeñas, había buscado y buscado, es una enfermedad autoinmune y entonces todo el sistema autónomo se ve afectado", declaró Moussier.
Moussier también ha lidiado con otros padecimientos previos, entre ellos la enfermedad de Lyme y cirugías en la cadera, que han impactado su condición física general.