Acusan de asesinato al esposo de Miss Suiza: miraba YouTube mientras cometía el crimen

La Fiscalía Pública de Basilea-Campiña ha concluido su investigación y presentado cargos por asesinato contra el marido de Kristina Joksimovic, la exmodelo y finalista de Miss Suiza hallada sin vida en su residencia de Binningen, cerca de la ciudad de Basilea, en febrero de 2024.
El acusado, identificado únicamente como Thomas según las leyes suizas de privacidad, enfrenta ahora un proceso judicial cuya fecha aún no ha sido fijada.
Según el informe forense y documentos judiciales obtenidos por medios británicos, el cuerpo de Joksimovic, de 38 años, fue descuartizado mediante el uso de una sierra eléctrica, cuchillos y tijeras de jardín.
La autopsia reveló que le había sido extraído el útero, el único órgano removido de su torso. Posteriormente, varios fragmentos corporales fueron triturados en una licuadora industrial y disueltos en una solución química.
Los investigadores determinaron que Thomas, de 43 años, consultaba vídeos en YouTube desde su teléfono móvil mientras llevaba a cabo el desmembramiento, según consta en la documentación judicial
El hallazgo del cadáver lo realizó el padre de la víctima, quien detectó cabello rubio sobresaliendo de una bolsa negra en el cuarto de lavado, según ha relatado una amiga de la familia al Daily Mail.
El informe forense detalla que el acusado desarticuló las articulaciones de la cadera de su esposa y procedió a seccionar el brazo superior izquierdo, los antebrazos y la pierna inferior derecha.
Entre los restos recuperados por las autoridades se encontraron la licuadora utilizada, fragmentos de piel con tejido muscular adherido y trozos de hueso.
Thomas admitió en marzo haber causado la muerte de su esposa, aunque alegó haber actuado en defensa propia tras un supuesto ataque previo con un cuchillo por parte de ella.
Inicialmente, el acusado había declarado a las autoridades que encontró a Joksimovic ya muerta y mutilada al regresar a su domicilio. Sin embargo, los peritos médicos descartaron la hipótesis de la legítima defensa y determinaron que la causa del fallecimiento fue estrangulamiento.
Según documentos policiales citados por el medio local Blick, Thomas demostró "un nivel notablemente alto de energía criminal, falta de empatía y sangre fría tras asesinar a su esposa". La pareja tenía dos hijas en común.
Kristina Joksimovic fue coronada Miss Noroeste de Suiza y alcanzó la final del certamen Miss Suiza en 2007. Posteriormente, estableció su propio negocio como entrenadora de pasarela y asesoró a la modelo Dominique Rinderknecht para el certamen Miss Universo en 2013.