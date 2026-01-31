Así avanzan los preparativos para recibir a Shakira en El Salvador

San Salvador, El Salvador.- El Estadio Nacional Jorge "Mágico" González se ha convertido en un hervidero de actividad donde más de ciento cincuenta técnicos internacionales trabajan en turnos extendidos para levantar la infraestructura que albergará la residencia musical de Shakira durante febrero de 2026. Camiones de gran capacidad rodean el recinto deportivo mientras descargan estructuras metálicas, pantallas gigantes y sistemas de iluminación que forman parte de las noventa toneladas de equipo tecnológico traído especialmente para esta serie de presentaciones. La cantante colombiana ofrecerá cinco funciones tras agotar las primeras tres fechas en cuestión de horas, lo que obligó a la producción a añadir dos conciertos adicionales confirmados por la artista y el presidente Nayib Bukele.

El corazón del espectáculo es una pantalla principal de cuarenta y nueve metros de ancho que requirió el diseño de una estructura de soporte especial para resistir las condiciones climáticas locales.

A esto se suma una pasarela con piso LED que atravesará parte del estadio, plataformas móviles sincronizadas digitalmente y efectos visuales generados con inteligencia artificial, todos desarrollados exclusivamente para estos conciertos centroamericanos.

Two Shows Producciones y Fénix Entertainment, las compañías a cargo del evento, han movilizado personal especializado desde diferentes países para supervisar cada fase del montaje.

La coordinación incluye ingenieros de sonido, diseñadores de iluminación, técnicos en pirotecnia y especialistas en efectos especiales que trabajan bajo protocolos internacionales de seguridad.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, indicó que los hoteles de la capital salvadoreña registran reservaciones completas para las fechas de los shows, con visitantes confirmados desde Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El gobierno estima un impacto económico de veinticinco millones de dólares y la creación de cuatro mil empleos directos más siete mil indirectos en sectores como logística, seguridad privada, servicios de alimentación y transporte. La estrategia replica el modelo aplicado en Ciudad de México, donde la intérprete realizó doce presentaciones consecutivas que batieron récords de asistencia.