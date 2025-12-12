Shakira hará historia en Centroamérica: residencia de tres conciertos en El Salvador

San Salvador, El Salvador.- Shakira ha confirmado una residencia artística en El Salvador que incluye tres conciertos programados para los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026, según anunció este viernes la productora Conciertos Honduras. Las presentaciones tendrán lugar en el Estadio Mágico González. La venta inicia a partir de este miércoles 17 a las 11:00 AM.

El formato representa una propuesta inédita en Centroamérica, donde las giras internacionales suelen limitarse a una única fecha por país.

La estructura de precios contempla entradas desde 45 hasta 275 dólares, cifras que la organizadora ha descrito como "algunos de los más accesibles para un show de esta magnitud".

La artista de Barranquilla atraviesa uno de los períodos de mayor actividad de su carrera. Su gira "Las mujeres ya no lloran", vinculada al álbum publicado en 2024, ha registrado cifras récord en diversos países. En Colombia alcanzó en agosto una marca histórica al superar las 376,000 entradas vendidas, estableciendo un nuevo referente en el mercado colombiano. Su catálogo incluye éxitos como "Hips Don't Lie", "Waka Waka" y "TQG", que mantienen vigencia en plataformas digitales.

Trayectoria consolidada

El recorrido profesional de Shakira cuenta con 15 premios Latin Grammy y siete galardones en los MTV Video Music Awards, consolidándose como la artista latina con mayor número de reconocimientos en esa ceremonia. Su participación en eventos de alcance global incluye el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020. Spotify designó el 29 de septiembre como "Día de Shakira" en 2023, reconociendo el impacto sostenido de su música.

Estrategia regional