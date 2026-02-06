A qué hora cantará Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

California, Estados Unidos.- Bad Bunny es el artista puerorriqueño que estará a cargo del Halftime Show (espectáculo de medio tiempo) del Super Bowl 2026, la final de la NFL más vista, que se jugará este domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

El Super Bowl comenzará con la reunión inicial de lanzamiento y el del partido está programado para las 6:30 p.m. hora del Este de Estados Unidos y en Honduras aproximadamente a las 5:30 p.m.

Se calcula que el medio tiempo se llevará a cabo entre las 7:00 pm y las 7:30 pm hora de Honduras, una vez concluida la primera mitad del juego. Este horario no es completamente exacto, sino proyecciones basadas en la programación tradicional del Super Bowl.

La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 ha generado atención internacional porque representa un momento destacado en su carrera, el artista ha sido reconocido recientemente con premios importantes y sus nominaciones.