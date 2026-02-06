Dante Gebel llega a Honduras con su "PresiDante world tour despedida 2026"

Tegucigalpa, Honduras.- Con llenos totales en múltiples países de América y Europa, el pastor y conferencista argentino Dante Gebel sigue con su "PresiDante world tour despedida 2026", que lo traerá a Honduras el 3 de marzo. Los boletos para las localidades experiencia Bac y butaca general ya están agotadas, pero aún hay entradas disponibles para gradería, a un precio de 1,402.00 lempiras, con 10% de descuento para clientes Bac. Ingrese a eticket.hn para adquirir su boleto.





La gira

Con "PresiDante world tour despedida 2026", Dante Gebel ha llegado y llegará a países como Argentina, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, España, Suiza, Bolivia, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Chile, Ecuador, México y Estados Unidos. Su gira ha convocado a más de 700 mil espectadores con su conferencia que es un auténtico viaje al corazón. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE El conferencista comparte historias de vida que son un viaje de humor, nostalgia y emociones profundas, que hacen pasar a la audiencia de la risa a las lágrimas. Con una duración de dos horas y media, Gebel hace una presentación que le permite ser “presidente por un día”, ofreciendo un espectáculo que combina stand up, reflexión y un mensaje directo al alma.

Dante Gebel...