Dante Gebel llega a Honduras con su "PresiDante world tour despedida 2026"

Tegucigalpa, Honduras.- Con llenos totales en múltiples países de América y Europa, el pastor y conferencista argentino Dante Gebel sigue con su "PresiDante world tour despedida 2026", que lo traerá a Honduras el 3 de marzo.
Los boletos para las localidades experiencia Bac y butaca general ya están agotadas, pero aún hay entradas disponibles para gradería, a un precio de 1,402.00 lempiras, con 10% de descuento para clientes Bac. Ingrese a eticket.hn para adquirir su boleto.
La gira
Con "PresiDante world tour despedida 2026", Dante Gebel ha llegado y llegará a países como Argentina, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, España, Suiza, Bolivia, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Chile, Ecuador, México y Estados Unidos.
Su gira ha convocado a más de 700 mil espectadores con su conferencia que es un auténtico viaje al corazón.
El conferencista comparte historias de vida que son un viaje de humor, nostalgia y emociones profundas, que hacen pasar a la audiencia de la risa a las lágrimas.
Con una duración de dos horas y media, Gebel hace una presentación que le permite ser “presidente por un día”, ofreciendo un espectáculo que combina stand up, reflexión y un mensaje directo al alma.
Dante Gebel...
Dante Gebel se ha convertido en uno de los pastores y conferencistas más influyentes de habla hispana.
Con un característico sentido del humor, el argentino lleva un mensaje de esperanza que trasciende a la religión para conectar con la vida cotidiana de sus oyentes.
El nacido en Buenos Aires tuvo sus primeros pasos en la radio y la televisión cristiana, y pronto emprendió otra ruta que lo llevó a los escenarios, donde ha logrado cautivar al público con sus reflexiones, muy populares ahora en redes sociales.
Además de su labor pastoral, Gebel es escritor de varios libros, donde mantiene el mismo tono directo y motivador que caracteriza sus charlas. Su objetivo siempre ha sido claro: inspirar a las personas a superar desafíos, reconectar con sus sueños y encontrar sentido a la vida a través de la fe y la resiliencia personal.