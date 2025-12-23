Rixi Moncada denuncia que Ana Paola Hall y Cossette López fraguaron un “golpe de Estado electoral”

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos antes que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López aprobaran hacer la declaratoria oficial de las elecciones generales a nivel presidencial, la candidata Rixi Moncada se pronunció.
La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre) denunció que Hall y López estaban fraguando un “golpe de Estado electoral”.
Al momento de la reunión del pleno del CNE, Rixi Moncada manifestó: “Estamos presenciando la sesión virtual del CNE donde se ejecuta un golpe de Estado Electoral en vivo, bajo responsabilidad de dos consejeras del Partido Nacional y Partido Liberal”.
Moncada aseveró que las consejeras cometieron “un acto criminal sin precedentes, eliminan el escrutinio especial para verificar miles de actas adulteradas y las impugnaciones y solicitudes de nulidad, con la finalidad de declarar ante el mundo un presidente. ¡Sin justicia y sin derecho!”.
La postura de Moncada fue en concordancia de Marlon Ochoa, quien dijo que no acompañará la declaratoria a nivel presidencial.
La noche de este 23 de diciembre, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López votaron a favor de realizar la declaratoria oficial de las elecciones generales en Honduras, a nivel presidencial.
Hasta las 9:00 p.m. de este 23 de diciembre, Nasry Asfura del Partido Nacional registraba 1,475,913 votos, mientras Salvador Nasralla del Partido Liberal un total de 1,447,750 votos.
La página del CNE reporta 395 con inconsistencias a falta de revisión, sin embargo, aprobaron por mayoría hacer la declaratoria presidencial.