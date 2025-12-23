Rixi Moncada denuncia que Ana Paola Hall y Cossette López fraguaron un “golpe de Estado electoral”

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos antes que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López aprobaran hacer la declaratoria oficial de las elecciones generales a nivel presidencial, la candidata Rixi Moncada se pronunció. La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre) denunció que Hall y López estaban fraguando un “golpe de Estado electoral”.

Al momento de la reunión del pleno del CNE, Rixi Moncada manifestó: “Estamos presenciando la sesión virtual del CNE donde se ejecuta un golpe de Estado Electoral en vivo, bajo responsabilidad de dos consejeras del Partido Nacional y Partido Liberal”. Moncada aseveró que las consejeras cometieron “un acto criminal sin precedentes, eliminan el escrutinio especial para verificar miles de actas adulteradas y las impugnaciones y solicitudes de nulidad, con la finalidad de declarar ante el mundo un presidente. ¡Sin justicia y sin derecho!”.

La postura de Moncada fue en concordancia de Marlon Ochoa, quien dijo que no acompañará la declaratoria a nivel presidencial.