Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión

Fuerte despliegue de la Policía Militar se registra en los alrededores del Congreso Nacional minutos antes del inicio de la sesión legislativa. Así lucen los alrededores del hemiciclo.
Cientos de agentes fueron apostados en los accesos al Legislativo ante la convocatoria a sesión realizada por la diputada Maribel Espinoza y el presidente del Congreso, Luis Redondo.
Militares y efectivos policiales refuerzan la seguridad en el hemiciclo en minutos previos al desarrollo de la jornada legislativa.
La presencia de las fuerzas de seguridad genera expectativa en medio de tensiones políticas dentro del Congreso Nacional.
El blindaje se produce luego de que la diputada Maribel Espinoza advirtiera sobre posibles acciones para alterar el orden constitucional.
Espinoza solicitó formalmente resguardo a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad para garantizar la integridad de los diputados.
El resguardo fue visible desde horas tempranas de este jueves 8 de enero, con patrullajes constantes en el perímetro legislativo.
A las 3:00 de la tarde, los 128 diputados fueron convocados a sesión por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
El despliegue militar se intensificó conforme se acercaba la hora programada para el inicio de la sesión legislativa.
La diputada Maribel Espinoza citó el artículo 193 de la Constitución, que protege la instalación y el desarrollo de las sesiones del Congreso.
El artículo constitucional advierte que impedir las sesiones legislativas constituye un delito contra los Poderes del Estado.
El Congreso Nacional permanece bajo estricta vigilancia mientras se desarrollan los acontecimientos políticos en su interior.