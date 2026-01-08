  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión

El resguardo se produce tras las advertencias de la diputada Maribel Espinoza sobre posibles acciones para alterar el orden constitucional y su solicitud de protección a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad.

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 15:16
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
1 de 12

Fuerte despliegue de la Policía Militar se registra en los alrededores del Congreso Nacional minutos antes del inicio de la sesión legislativa. Así lucen los alrededores del hemiciclo.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
2 de 12

Cientos de agentes fueron apostados en los accesos al Legislativo ante la convocatoria a sesión realizada por la diputada Maribel Espinoza y el presidente del Congreso, Luis Redondo.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
3 de 12

Militares y efectivos policiales refuerzan la seguridad en el hemiciclo en minutos previos al desarrollo de la jornada legislativa.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
4 de 12

La presencia de las fuerzas de seguridad genera expectativa en medio de tensiones políticas dentro del Congreso Nacional.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
5 de 12

El blindaje se produce luego de que la diputada Maribel Espinoza advirtiera sobre posibles acciones para alterar el orden constitucional.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
6 de 12

Espinoza solicitó formalmente resguardo a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad para garantizar la integridad de los diputados.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
7 de 12

El resguardo fue visible desde horas tempranas de este jueves 8 de enero, con patrullajes constantes en el perímetro legislativo.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
8 de 12

A las 3:00 de la tarde, los 128 diputados fueron convocados a sesión por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
9 de 12

El despliegue militar se intensificó conforme se acercaba la hora programada para el inicio de la sesión legislativa.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
10 de 12

La diputada Maribel Espinoza citó el artículo 193 de la Constitución, que protege la instalación y el desarrollo de las sesiones del Congreso.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
11 de 12

El artículo constitucional advierte que impedir las sesiones legislativas constituye un delito contra los Poderes del Estado.
Fuerte blindaje militar y policial rodea el Congreso Nacional previo a sesión
12 de 12

El Congreso Nacional permanece bajo estricta vigilancia mientras se desarrollan los acontecimientos políticos en su interior.

 Foto Marvin Salgado/EL HERALDO.
Cargar más fotos