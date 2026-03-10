  1. Inicio
Así pasó accidente de Yahaira Sierra en El Paraíso

El automotor de la jovencita pasó frente a un local con cámaras de seguridad a alta velocidad cuando ya había perdido el control del volante, segundos antes de la muerte

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 14:03
El Heraldo Videos