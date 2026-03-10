EH Plus
Así pasó accidente de Yahaira Sierra en El Paraíso
El automotor de la jovencita pasó frente a un local con cámaras de seguridad a alta velocidad cuando ya había perdido el control del volante, segundos antes de la muerte
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 14:03
El Heraldo Videos
Videos
Así pasó accidente de Yahaira Sierra en El Paraíso
Redacción El Heraldo
Videos
Hermanos acribillados en Copantio, Lempira, contaban con antecedentes delictivos
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Juez dispone citar por radio y prensa a Carlos Zelaya y Luis Redondo ante falta de respuesta
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Magistrado Rolando Díaz capacitará a fiscales en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Estalin Irías
Videos Honduras
Preparativos inician para las tradicionales alfombras de Semana Santa
Marbin López
Videos Honduras
Autoridades del CN e IHSS detallan acciones para enfrentar crisis y crear decreto de emergencia
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Exdiputado Carlos Zelaya recibe tratamiento en México tras cáncer diagnosticado en 2025
Jefry Sánchez
Videos
Comienzan trabajos de preparación para pavimentar la carretera hacia Lepaterique
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Proyecto de pavimentación en Lepaterique avanza: tramos listos para la colocación de concreto
Marbin López
Videos sucesos
Dos hipótesis rodean la masacre de tres hermanos en San Andrés, Lempira
Jefry Sánchez
Videos mundo
El rey Felipe VI de España aterriza en Chile para asistir a la investidura de Kast
Agencia EFE
Videos Honduras
Investigación revela pagos a Edgardo Casaña por jefatura fantasma
Daniela Zepeda