¡Fe en las calles!: Inicia la gran peregrinación de la Virgen de Suyapa

El traslado de la Virgen de Suyapa fue coordinado por la base aérea del coronel de las Fuerzas Armadas, Hernán Acosta Mejía, luego de concluir su peregrinación por la Diócesis de Trujillo, en Colón. La movilización marcó el inicio de las celebraciones en honor del 279 aniversario.

Tegucigalpa, Honduras.- La peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital inició este sábado 24 de enero con una eucaristía en la Catedral Metropolitana , en el marco del 279 aniversario de su hallazgo.

Al aterrizar en la capital, la Virgen de Suyapa fue escoltada a la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, en el corazón del Parque Central, el pasado viernes 23 de enero.

Ya este sábado, cientos de feligreses de todas las edades, se apersonaron a la catedral desde tempranas horas para ser partícipes de la eucaristía donde elevaron oraciones y cantos previo a la gran movilización.

La peregrinación concluirá en la Basílica de la Virgen de Suyapa, y es solo el preámbulo de las celebraciones que se mantendrán en la capital hasta el próximo 3 de febrero.

"Listos para la peregrinación de la virgen de Suyapa". "A tener fe todos los devotos", indicaron fieles que acompañan la caminata.

Las autoridades informaron que las FF AA mantendrán presencia de seguridad en las calles para garantizar que la devoción transcurra en orden.