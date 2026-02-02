Nuevo gabinete de Gobierno
Fernando y Gerson Ventura entregan ofrenda floral a la Virgen de Suyapa desde Tela
Fernando y Gerson Ventura, hermanos agradecidos con la Virgen de Suyapa, llevaron hermosos arreglos florales al templo desde Tela, Atlántida, como muestra de fe y devoción. Su visita refuerza la tradición de ofrendas a la Morenita y destaca la gratitud de los fieles que cada año rinden homenaje a la Virgen de Suyapa.
Marbin López
seguir +
Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 11:54
