  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Fernando y Gerson Ventura entregan ofrenda floral a la Virgen de Suyapa desde Tela

Fernando y Gerson Ventura, hermanos agradecidos con la Virgen de Suyapa, llevaron hermosos arreglos florales al templo desde Tela, Atlántida, como muestra de fe y devoción. Su visita refuerza la tradición de ofrendas a la Morenita y destaca la gratitud de los fieles que cada año rinden homenaje a la Virgen de Suyapa.

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 11:54
El Heraldo Videos