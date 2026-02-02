Doña Ernestina, 50 años sirviendo a los peregrinos de la Virgen de Suyapa

Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas de felicidad, Doña Ernestina comparte su testimonio tras medio siglo dedicado a atender a los peregrinos que cada año llegan a venerar a la Virgen de Suyapa. Su historia refleja fe, entrega y vocación de servicio, convertidas en tradición viva durante las celebraciones religiosas en Honduras.