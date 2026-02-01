Nuevo gabinete de Gobierno
Toma de posesión
Nuevo gobierno
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Honduras podría amanecer con temperaturas de cinco grados
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 15:31
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Honduras podría amanecer con temperaturas de cinco grados
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
215 toneladas de basura han sido recolectadas en calles de la capital
Alex Pérez
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya sobre libramiento en salida al sur de la capital
Alex Pérez
Videos Honduras
Embajada de Costa Rica invita a connacionales a votar en Tegucigalpa
Marvin Salgado
Videos Honduras
Alcaldía realiza jornada de limpieza en bulevares de la capital
Alex Pérez
Videos Honduras
Sistema de salud en crisis: la primera prueba del nuevo gobierno
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Entre tambores y cantos, la Comunidad Garífuna rinde homenaje a la Virgen de Suyapa
Marvin Salgado
Videos Honduras
Feligreses llenos de fe y devoción veneran a la "Patrona de Honduras" previo a su aniversario
Marvin Salgado
Videos Honduras
Donación de Taiwán no incluía jet presidencial, sino avión militar y ambulancias
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Cenaos alerta lluvias en la costa norte y bajas temperaturas en occidente del país
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Funcionarios rechazan acusaciones de nepotismo y apelan a la meritocracia en el gabinete
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Hondureño acusado de tráfico de drogas es solicitado en extradición por Corte de Texas
Jefry Sánchez