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Fallos días antes del accidente: aterrizaje de avión en vuelo previo generó temor

El 15 de marzo de 2026, un vuelo hacia La Mosquitia, operado por el mismo avión que días después se accidentó en Roatán, registró retrasos. Pasajeros captaron en video el aterrizaje, en el que se reportaron fuertes vibraciones.

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 17:53
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