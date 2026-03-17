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Diputados del Partido Libre exigen eliminar impuestos a los combustibles ante alza de precios

Los diputados del Partido Libre solicitan la eliminación de los impuestos a los combustibles, señalando que años atrás el Partido Nacional hizo la misma exigencia sin éxito. Ante la racha de aumentos en los precios, llaman a la coherencia y a buscar soluciones que protejan a los ciudadanos.

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 17:39
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