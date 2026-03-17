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Simpatizantes de Libre se movilizan y realizan consignas frente al CN
Simpatizantes del Partido Libre se concentran afuera del Congreso Nacional, realizando consignas y mostrando su respaldo a los diputados del partido. La movilización busca llamar la atención sobre demandas políticas y económicas.
Alex Pérez
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Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 18:07
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