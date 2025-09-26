Desmantelan campamento que servía como escondite a la Pandilla 18

Cortés, Honduras.- Un campamento que supuestamente serviría como escondite y centro de operaciones para miembros de la Pandilla 18 en una zona boscosa y montañosa de Choloma, en Cortés, fue desmantelado este viernes por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Según las autoridades, labores de inteligencia permitieron ubicar el lugar que servía, además, como refugio para miembros de la peligrosa estructura criminal, especialmente a los gatilleros y extorsionadores que operan en los sectores Kilómetro y colonias aledañas a Choloma.

La DIPAMPCO detalló que el "campamento" era una estructura improvisada y oculta entre la maleza, en un sector montañoso que era utilizado por los pandilleros para evadir la justicia tras cometer delitos como extorsión, sicariato y tráfico de drogas.