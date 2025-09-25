Capturan a sospechoso del homicidio del futbolista Darvin Juárez en Olancho

Olancho, Honduras.- El presunto responsable del homicidio del futbolista Darvin Juárez fue arrestado en Olancho durante un operativo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El sospechoso de 32 años es acusado por los delitos de homicidio y homicidio en su grado de tentativa acabada.
El arresto se llevó a cabo en el barrio El Campo, municipio de Santa María del Real, Olancho, mediante un allanamiento de morada.
El detenido, ayudante de albañil y residente en la zona, fue puesto a disposición judicial para enfrentar el proceso legal correspondiente.
Según las investigaciones, el hecho violento ocurrió la noche del lunes 22 de septiembre en el barrio Los Ejidos de Catacamas.
Juárez, de 40 años, jugador de la liga de veteranos del Real Santa María, perdió la vida tras recibir varios disparos. En el ataque también resultó gravemente herida su esposa, Keidy Gutiérrez, y otras dos personas, entre ellas una menor de edad.
Los reportes policiales indican que el detenido, junto a otro sospechoso aún prófugo, ingresó a la vivienda de la víctima con la intención de robar objetos de valor. Al ser descubiertos, abrieron fuego contra los presentes, provocando la tragedia.
Tras el levantamiento cadavérico y las diligencias forenses, la DPI recabó pruebas técnicas que permitieron vincular al sospechoso con el crimen.