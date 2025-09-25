Capturan a sospechoso del homicidio del futbolista Darvin Juárez en Olancho

Olancho, Honduras.- El presunto responsable del homicidio del futbolista Darvin Juárez fue arrestado en Olancho durante un operativo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El sospechoso de 32 años es acusado por los delitos de homicidio y homicidio en su grado de tentativa acabada.

El arresto se llevó a cabo en el barrio El Campo, municipio de Santa María del Real, Olancho, mediante un allanamiento de morada.

El detenido, ayudante de albañil y residente en la zona, fue puesto a disposición judicial para enfrentar el proceso legal correspondiente.