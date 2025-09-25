"Tu abuela o tu hermano, pero amanecen muertos, porque amanecen": El audio del asesino de Darlyn López en Roatán

Alexander Rosa Pineda fue capturado este jueves 25 de septiembre, acusado de matar a su expareja y a su exsuegro. Tras el doble crimen se filtró un audio en el que este hombre amenaza con matar a la familia.
"El martes me hablás, el martes o el miércoles me estás hablando en la madrugada a ver si estás bien relajada el nance como decís vos, ya vas a ver", se escucha decir al hombre en el audio.
"Esto va a quedar para toda la historia, oíste, para toda la vida va a quedar marcado esto", aseguró Rosa Pineda en el audio, insinuando que haría algo en su contra.
"Si a mi el viernes no me entregás esos cipotes, no me los mandas al muelle de (La) Ceiba, esto va a quedar para toda la vida marcado, en tu vida y en toda la vida de tu familia y en la de tu nana y la de mis hijos también", amenazó.
"Si a mí el viernes no me entregás a esos cipotes, el martes o miércoles está amaneciendo tu familia muerta, sea tu abuela Carol o tu hermano Fabián, pero amanecen muertos porque amanecen", finalizó el audio que se viralizó en redes.
Los hechos sucedieron en la comunidad de Spanish Town, en Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño.
Las víctimas fueron identificadas como Darlyn López, expareja del hechor, y Ángel Aguilar, padre de Darlyn.
Además, en el ataque resultó gravemente herida María López, madre y esposa de las víctimas, respectivamente.
Alexander Rosa Pineda, expareja de Darlyn, viajó desde San Pedro Sula hasta Roatán con el objetivo de acabar con la vida de toda la familia.
Tras cometer el delito, el hombre huyó con rumbo desconocido, sin embargo, fue capturado a eso de las 10:00 de la mañana en un sector montañoso.