"Tu abuela o tu hermano, pero amanecen muertos, porque amanecen": El audio del asesino de Darlyn López en Roatán

Un audio del presunto asesino de su expareja y su exsuegro en Roatán se filtró horas después del doble crimen. Esto dijo Alexander Rosa Pineda en las fuertes amenazas

  • 25 de septiembre de 2025 a las 14:17
Alexander Rosa Pineda fue capturado este jueves 25 de septiembre, acusado de matar a su expareja y a su exsuegro. Tras el doble crimen se filtró un audio en el que este hombre amenaza con matar a la familia.

 Fotos: Captura de video
"El martes me hablás, el martes o el miércoles me estás hablando en la madrugada a ver si estás bien relajada el nance como decís vos, ya vas a ver", se escucha decir al hombre en el audio.

 Foto: Captura de video
"Esto va a quedar para toda la historia, oíste, para toda la vida va a quedar marcado esto", aseguró Rosa Pineda en el audio, insinuando que haría algo en su contra.

Foto: Captura de video
"Si a mi el viernes no me entregás esos cipotes, no me los mandas al muelle de (La) Ceiba, esto va a quedar para toda la vida marcado, en tu vida y en toda la vida de tu familia y en la de tu nana y la de mis hijos también", amenazó.

 Foto: Captura de video
"Si a mí el viernes no me entregás a esos cipotes, el martes o miércoles está amaneciendo tu familia muerta, sea tu abuela Carol o tu hermano Fabián, pero amanecen muertos porque amanecen", finalizó el audio que se viralizó en redes.

 Foto: Captura de video
Los hechos sucedieron en la comunidad de Spanish Town, en Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño.

 Foto: Captura de video
Las víctimas fueron identificadas como Darlyn López, expareja del hechor, y Ángel Aguilar, padre de Darlyn.

Foto: Captura de video
Además, en el ataque resultó gravemente herida María López, madre y esposa de las víctimas, respectivamente.

 Foto: Cortesía
Alexander Rosa Pineda, expareja de Darlyn, viajó desde San Pedro Sula hasta Roatán con el objetivo de acabar con la vida de toda la familia.

 Foto: Captura de video
Tras cometer el delito, el hombre huyó con rumbo desconocido, sin embargo, fue capturado a eso de las 10:00 de la mañana en un sector montañoso.

 Foto: Captura de video
