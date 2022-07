Fiscalía pedirá auto de apertura a juicio para 14 implicados en desfalco de L 158 millones del IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En audiencia preliminar contra 14 implicados en un megafraude de más de 158 millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) pedirá el viernes que la causa se eleve a juicio, así lo informó este día el Ministerio Público a través de un comunicado.

El caso tiene relación a obras no ejecutadas o a medio ejecutar en el Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Cálpules, en San Pedro Sula, y de colonia Torocagua en Comayagüela.

El pasado 4 de abril un Tribunal de Alzada confirmó el auto de formal procesamiento contra los encausados contra los que ahora se formalizará acusación y se solicitará auto de apertura a juicio.

Los señalados por la Fiscalía son Carlos Montes Rodríguez (ex viceministro de Trabajo y miembro de la Junta Directiva), Javier Rodolfo Pastor Vásquez (ex viceministro de Salud y miembro de la Junta Directiva), Mario Roberto Zelaya Rojas (ex director del IHSS), José Ramón Bertetty Osorio (ex subgerente Administrativo y Financiero del IHSS) y Wilmer Rolando Polanco (ex subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS).

Asimismo, Luis Alejandro Joya Fajardo (exsupervisor de obras civiles y exadministrador del Hospital Regional del Norte), Claudia Marisol Lazo Polanco (excoordinadora de la subgerencia Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS) y Aldo José Sevilla Cerrato (exsupervisor de obras del Hospital de Especialidades del IHSS).

