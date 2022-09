A juicio oral los 14 implicados en desfalco de L 158 millones del IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Juzgado Penal en Materia de Corrupción dictó auto de apertura a juicio oral contra 14 implicados en el megafraude de más de 158 millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

A los involucrado se les acusa de ser responsables por varias obras no ejecutadas o a medio ejecutar entre los años 2010 y 2013 en el Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Cálpules, en San Pedro Sula, y de colonia Torocagua en Comayagüela.

Los implicados por la Fiscalía son Carlos Montes Rodríguez (ex viceministro de Trabajo y miembro de la Junta Directiva), Javier Rodolfo Pastor Vásquez (ex viceministro de Salud y miembro de la Junta Directiva), Mario Roberto Zelaya Rojas (ex director del IHSS), José Ramón Bertetty Osorio (ex subgerente Administrativo y Financiero del IHSS) y Wilmer Rolando Polanco (ex subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS).

Asimismo, Luis Alejandro Joya Fajardo (exsupervisor de obras civiles y exadministrador del Hospital Regional del Norte), Claudia Marisol Lazo Polanco (excoordinadora de la subgerencia Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS) y Aldo José Sevilla Cerrato (exsupervisor de obras del Hospital de Especialidades del IHSS).

De estos imputados, Mario Zelaya, José Bertetty, Luis Joya, Wilmer Polanco, Oscar Guerra y Alex Reyes, se encuentran con la prisión preventiva como medida cautelar.

A todos se les acusa de los delitos como violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos y fraude en contra del Estado

El pasado 4 de abril un Tribunal de Alzada confirmó el auto de formal procesamiento contra los encausados.

Se informó que en este caso, la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción ordenó que se revocaran los sobreseimientos definitivos y se les dicte auto de formal procesamiento por el delito de fraude, lo que es acorde a la pretensión fiscal por el desfalco al IHSS.

En las acusaciones, se conoció que el único que resultó favorecido en segundo instancia con un sobreseimiento definitivo fue Juan Carlos Maradiaga Ortiz (gerente general Constructora JC Maradiaga), de quien su defensa aduce un doble juzgamiento por ya tener una condena por lavado de activos.

No obstante, la fiscalía apeló esa determinación ya que los fondos blanqueados a los que hace referencia por el desfalco al IHSS provenían de otro origen y de otras empresas, teniendo como propósito ayudar a ocultar más de 2.1 millones al padre del exdirector del IHSS, Mario Zelaya Palencia.

