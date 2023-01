Más de 90 medios de prueba contra 14 implicados en el desfalco de L 158 millones del IHSS

Entre las pruebas destacan dictámenes de ingeniería civil, eléctrica y mecánica, informes transaccionales de vinculación y de seguimiento del destino del dinero que habría beneficiado a los encausados. Un total de 92 medios probatorios serán utilizados en contra de los 14 involucrados en el caso.

El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción programó del 4 al 9 de enero la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba para los imputados.

Cabe recordar que las obras de infraestructura fueron pactadas con al menos seis empresas sampedranas, las cuales fueron sobrevaloradas en un 52 por ciento, equivalente a casi 83 millones de lempiras.

Los señalados por la Fiscalía son Carlos Montes Rodríguez (ex viceministro de Trabajo y miembro de la Junta Directiva), Javier Rodolfo Pastor Vásquez (ex viceministro de Salud y miembro de la Junta Directiva), Mario Roberto Zelaya Rojas (ex director del IHSS), José Ramón Bertetty Osorio (ex subgerente Administrativo y Financiero del IHSS) y Wilmer Rolando Polanco (ex subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS).