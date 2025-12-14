Alavés vs Real Madrid EN VIVO: Canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO y alineaciones

Vitoria, España.- Kylian Mbappé ingresa como titular este domingo en el debut del canterano Víctor Valdepeñas en el Real Madrid para medirse a un Deportivo Alavés al que regresa Antonio Blanco.

Xabi Alonso incluye a Rodrygo en la zona de ataque junto al francés y Vinicius Jr y apuesta por Fede Valverde en el lateral derecho.