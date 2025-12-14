  1. Inicio
Alavés vs Real Madrid EN VIVO: Canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO y alineaciones

El Real Madrid ha recuperado a su delantero estrella Kylian Mbappé para el choque ante el Alavés por LaLiga

Vitoria, España.- Kylian Mbappé ingresa como titular este domingo en el debut del canterano Víctor Valdepeñas en el Real Madrid para medirse a un Deportivo Alavés al que regresa Antonio Blanco.

Xabi Alonso incluye a Rodrygo en la zona de ataque junto al francés y Vinicius Jr y apuesta por Fede Valverde en el lateral derecho.

Alienaciones confirmadas:

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez, Dennis Suárez; Calebe, Rebbach y Lucas Boyé.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Hora y canal dónde verlo EN VIVO

Hora: 2:00 PM
Canal: Sky Sports y DAZN

