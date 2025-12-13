  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir

Por las filas del equipo Real Madrid pasan muchos jugadores, no todos logran jugar como habran deseado, incluso, grandes futbolistas les ha pesado la camisa del club blanco.

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 17:44
Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
1 de 14

Por las filas del equipo Real Madrid pasan muchos jugadores, no todos logran jugar como habran deseado, incluso, grandes futbolistas les ha pesado la camisa del club blanco.
Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
2 de 14

El Real Madrid pasa una situación muy complicada con una serie de futbolistas lesionados y pese a ello, el técnico Xabi Alonso no lo ha tomando en cuenta.
Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
3 de 14

El Real Madrid dio a conocer su última lista para el juego ante el Alavés por LaLiga, pese a que Xabi no cuenta con nueve jugadores por lesiones y suspensiones, su nombre no se vio en la convocatoria porque fue expulsado estando como suplente.
Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
4 de 14

El Real Madrid desembolsó la cifra de 70 millones de dólares y su rendimiento no ha sido como se lo esperaba.

Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
5 de 14

El brasileño Endrick de 19 años de edad no entra en los planes del técnico del Real Madrid, por lo que el futbolista ahora suena para un nuevo club.

Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
6 de 14

El futuro del atacante brasileño Endrick está fuera del Real Madrid y todo apunta que ahora defenderá los colores del Olympique de Lyon de Francia.

Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
7 de 14

Endrick estaría empacando sus maletas para irse en enero a la primera división del fútbol francés ya que con el Real Madrid lo que tiene seguro es la banca.
Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
8 de 14

Los equipos ya tendrían un acuerdo y el mismo jugador lo ve bien, ya que ocupa sumar minutos para ser tomando en cuenta por Carlo Ancelotti de cara al Mundial United 2026.
Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
9 de 14

La lesión de Malick Fofana y el bajo rendimiento del uruguayo Martín Satriano, hace que el Lyon acelere el proceso de llevarse a Endrick.
Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
10 de 14

Endrick tendría un puesto asegurado como titular con el Olympique y eso es lo que más lo motiva.

Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
11 de 14

Pese a que Xabi Alonso se tambalea en el banquillo del Real Madrid, eso no ha impedido que los tratos entre el Lyon y los blancos se atrase.

Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
12 de 14

En el Real Madrid se confía más en el español Gonzalo García que por encuma de Endrick, ya que en el Mundial de Clubes dejó muchas sensaciones buenas.

Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
13 de 14

En esta temporada, Endrick apenas ha disputado 22 minutos repartidos en dos partidos, lo que representa solo el 1% de los minutos posibles en los 22 encuentros que ha jugado el equipo blanco.
Real Madrid lo fichó por 70 millones, solo jugó 22 minutos y ahora busca salir
14 de 14

En total, desde su llegada al Merengue proveniente del Palmeiras, el brasileño ha disputado 809 minutos, distribuidos en 39 partidos, en los que marcó 7 goles y brindó una asistencia, según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.
Cargar más fotos