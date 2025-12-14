  1. Inicio
No se vio en tv: Belleza y ambiente en el Excélsior en partido de Platense-Olancho

En el estadio Excélsior de Puerto Cortés se vivió una gran fiesta deportiva para el partido de la triangular del torneo Apertura de la Liga Nacional

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 17:39
1 de 14

En el estadio Excélsior de Puerto Cortés se vivió una gran fiesta deportiva para el partido de la triangular del torneo Apertura de la Liga Nacional

 Fotos: Neptalí Romero
2 de 14

Puerto Cortés recibió su primer compromiso por la triangular del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y no quedó a deber.

3 de 14

Los fieles aficionadas del equipo 'escualo' se pusieron la camisa de su amado Platense con la ilusión de estar en otra final.
4 de 14

La seguridad no podía faltar, la mayor parte de los aficionados eran del Platense y disfrutaron del juego sin necesidad de ocupar de los elementos de la policía.
5 de 14

Los aficionados del Platense querian un triunfo en su cancha ante el Olancho FC por la triangular.
6 de 14

Las guaapas chicas aficionadas del Platense también querían un triunfo ante el Olancho.
7 de 14

No importó la edad, los aficionados de años del Platense volvieron a vivir una fiesta deportiva de su amado club. En Puerto Cortés disfrutan cada juego de su club.
8 de 14

Las guapas comunicadoras no podían faltar en la cobertura de este partido de la triangular.
9 de 14

Y las modelos ni digamos, tenían que demostrar que en el puerto hay mucha belleza.
10 de 14

¿Alguna duda? Esta guapa porteña se robó muchas miradas en el estadio Excélsior.
11 de 14

Guapa modelo que estuvo en labores en el partido de la triangular.
12 de 14

Las modelos se robaron las miradas en el estadio Excélsior. Están muy guapas.
13 de 14

Reynaldo Tilguath no ocultó su alegría al ver a Raúl Cáceres en la previa del partido.
14 de 14

La afición del Platense pese a que no se ganó disfrutó el juego ante Olancho FC.
