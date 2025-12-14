Víctor Valdepeñas ¿Quién es el jugador del Real Madrid que debutó ante Alavés?

Xabi Alonso ha tenido que ver a las inferiores del Real Madrid luego de la gran serie de jugadores de baja por lesión y otros suspendidos para el choque ante el Alavés
Debido a una crisis de lesiones y sanciones en la defensa del primer equipo del Real Madrid, Xabi Alonso ha recurrido a jóvenes de la cantera.
Eso ha dado la oportunidad a Valdepeñas de debutar oficialmente con el Real Madrid en La Liga, específicamente en un partido frente al Deportivo Alavés este domingo 14 de diciembre de 2025.
Víctor Valdepeñas Talavera es un futbolista español de 19 años nacido en Madrid (20 de octubre de 2006). Actualmente pertenece al Real Madrid Castilla (el equipo filial del Real Madrid) y juega principalmente como defensor.
Su presencia en el primer equipo no solo responde a la necesidad, sino también a un rendimiento sostenido en el Castilla que lo posiciona como una de las apuestas de la casa blanca para el futuro inmediato.
Las características físicas de Víctor Valdepeñas: Uno de los aspectos que más destacan en Valdepeñas es su físico imponente.
Distintos reportes internos señalan que el futbolista supera los 34 kilómetros por hora en carrera y que replica registros físicos comparables a los de Vinícius Júnior en parámetros de intensidad y esprints.
Estas condiciones lo ubican como uno de los mayores talentos físicos del club.Víctor Valdepeñas es una pieza clave en el Castilla dirigido por Álvaro Arbeloa. En la presente temporada suma 888 minutos disputados, consolidándose como una de las opciones más fiables del equipo filial.
El crecimiento de Valdepeñas no pasa desapercibido en el fútbol europeo. Clubes de la Bundesliga como Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen siguen de cerca su evolución, atraídos principalmente por su perfil físico y proyección y que han buscado al equipo blanco para hacerle una oferta
Mientras tanto, el joven defensor permanece enfocado en su desarrollo dentro del Real Madrid. Hijo de padres policías y con el apoyo constante de sus abuelos, Valdepeñas está a punto de cumplir uno de sus grandes objetivos: debutar oficialmente en LaLiga con la camiseta del Real Madrid, en un partido decisivo tanto para él como para el futuro del equipo.
Su aparición en el Real Madrid es parte de una apuesta por talentos jóvenes para afrontar momentos complicados de la temporada, y muchos analistas lo consideran una de las promesas defensivas del club