Esposa de exfutbolista cautiva, pelea entre jugadores y la humillación a Motagua ante Real España

Te mostramos las mejores postales que dejó el triunfo de la Máquina sobre el Ciclón Azul en la jornada 2 del grupo A en la triangular de Liga Nacional

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 19:37
Real España venció 3-0 al Motagua por la jornada 2 del grupo A en las triangulares del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

 Fotos: David Romero / EL HERALDO.
Real España llegó este sábado en busca de sacar oro de Tegucigalpa, para evitar quedarse rezagado en la tabla de posiciones del Grupo A tras haber caído ante Olimpia en el primer juego de las triangulares del Apertura 2025.

En el caso de Motagua, quería arrancar con pie derecho esta fase del certamen tras haber descansado en la primera jornada.

El estadio Nacional contó con la presencia de la tan ansiada copa que se llevará el monarca del torneo Apertura 2025 en el fútbol de Honduras.

Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, se robó todas las miradas por su impresionante belleza. Ella se ubicó en el sector de silla del coloso capitalino.

Otra de las guapas aficionadas que llegaron para disfrutar de una noche cargada de buen fútbol.

Hoy se estrenó en partido oficial el nuevo alumbrado del Estadio Nacional, que tuvo que ser instalado por la incorporación del techado en el sector de sol centro.

Una de las sorpresas en la previa del juego es que "Buba" López estaba anunciado en el 11 titular de Real España para enfrentar a Motagua, pero se lesionó en los ejercicios de estiramientos y se indicó de que sufrió un desgarro de grado 1 en el hombro derecho, motivo que causó que no pudiera jugar.
Este fue el 11 titular de Motagua en el juego: 22- Luis Ortiz; 2- Sebastián Cardozo, 35- Cristopher Meléndez, 12- Marcelo Santos, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 10- Rodrigo Gómez, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía, 27- Jeffryn Macías; 29- John Oliveira.
Así salió Real España: Onan Rodríguez; 21- Edson Palacios, 6- Devron García, 19- Daniel Aparicio, 17- Wesly Decas, 56- Darlin Mencía; 36- Roberto Osorto, 14- Jack Baptiste, 10- Jhow Benavidez, 12- Nixon Cruz; 11- Gustavo Moura.
Figuras como Mathías Vázquez y Riky Zapata se quedaron en la banca de Ciclón Azul a la espera de una oportunidad en este clásico.

Real España comenzó a tomar la pelota en los últimos tramos de Motagua. La Máquina buscaba dar de inicio la sorpresa en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
En los minutos siguiente ambos equipos intentaron romper el cero, pero no lograban hacerse daño, pese a tener ocasiones claras de gol.

El primer tiempo del partido terminó 0-0 y con un encontronazo entre jugadores de Real España y Motagua. Los árbitros tuvieron que intervenir.

Christopher Meléndez encaró a Roberto Osorto del Real España y tuvo que ser tranquilizado por Javier López y otros protagonistas del juego.

Motagua y la fundación Guticia hicieron un donativo de 100,000 lempiras para la Teletón. En el medio tiempo presentaron el cheque.

Así fue captado el portero Buba López en el banquillo de la Máquina por el lente de EL HERALDO.

Para el segundo tiempo todo fue diferente. Real España salió con todo y al minuto 47, Nixon Cruz soltó un tremendo derechazo tras un gran pase de Gustavo Moura. El bombazo lo metió por el costado inferior izquierdo de Ortiz para poner el 1-0 en el partido.
Minutos más tarde, al 61, Anfronit Tatum conectó el balón de cabeza y aumentó la ventaja para Real España sobre el Motagua. Otra gran asistencia de Gustavo Moura.
El 2-0 a su favor desató la locura en el plantel del Real España y se fueron a celebrarlo a una esquina del terreno de juego.

Tatum le fue a celebrar en la cara el gol a la afición de Motagua.

Jhow Benavídez terminó de sellar la goleada de lanzamiento penal. Marcelo Santos fue expulsado previamente en Motagua.

El resto del partido fue de trámite, Real España manejó los tiempo y se llevó los 3 puntos con marcador de 3-0 a su favor.
Con este triunfo, Real España es líder con 3 puntos al igual que Olimpia, pero se va arriba por diferencia de goles. Motagua queda rezagado en la última posición del grupo A.

Caras de tristeza en el nido tras la dolorosa derrota frente a los Aurinegros.

