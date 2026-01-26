  1. Inicio
Movilidad despliega personal técnico en 20 puntos para aliviar tráfico en la capital

Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana, explicó que personal técnico está distribuido en 20 puntos estratégicos para aliviar el tráfico en la capital hondureña.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 11:05
