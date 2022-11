Solo 32 puentes peatonales hay en todo el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - “¡Ni quiera Dios! Aquí ya me he escapado de morir”, fue la espontánea y alterada reacción de Allan Colindres al recordar la pesadilla que a diario vive en su condición de peatón .

En ese sentido, la construcción de un puente peatonal podría ayudar de forma significativa a los capitalinos “de a pie” a no correr mayor riesgo al transitar por la citada zona, agregó el capitalino.

Sobre ello, José Díaz , conductor de taxi desde hace 20 años, reconoció la importancia de los espacios peatonales, pero señaló a los transeúntes de irresponsables. “Mire, el puente puede estar a un metro y aun así se pasan la calle a pie. No solo se exponen ellos, también nos comprometen a los conductores”, indicó el ruletero.

EL HERALDO realizó un recorrido por algunos de los puentes peatonales de la ciudad y pudo comprobar su deplorable estado. Además, corroboró que la mayoría de capitalinos no hacen uso de ellos y la razón, según indicaron a este rotativo, es la seguridad y precisamente el mal estado de los puentes.

No son la única opción

Finalmente, consideró que los pasos peatonales aéreos no siempre son la mejor solución porque a la población no le gusta caminar y subir gradas sin mencionar que no son cien por ciento seguros e higiénicos. “Dios quiera que esta administración trabaje por hacer de esta ciudad un paisaje”, concluyó.

Además del mal estado de las infraestructuras, los solitarios puentes son un lugar predilecto por los malhechores para asaltos debido a la poca presencia policial.

