Condenan a 33 años a hombre por violación y asesinato de menor con discapacidad

El Progreso, Honduras.- La Fiscalía Local de El Progreso logró una sentencia condenatoria de 33 años de reclusión contra Carlos Daniel Paz Portillo, tras ser hallado culpable de violación agravada y asesinato en perjuicio de un menor de edad con discapacidad mental. El fallo se obtuvo mediante una audiencia de estricta conformidad, luego de que el imputado admitiera su responsabilidad en ambos delitos, cometidos contra el niño Wiliam Omar Bonilla Díaz.

De acuerdo con el expediente judicial, los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2024 en el barrio La Siete, de la aldea La Sarrosa, en El Progreso. Además de la pena principal, al condenado se le impusieron las sanciones accesorias correspondientes. El caso generó consternación en la población. El menor había sido reportado como desaparecido la noche del 4 de junio y fue encontrado sin vida al día siguiente. Las autoridades detallaron que presentaba indicios de violencia sexual y murió por asfixia por ahorcamiento.