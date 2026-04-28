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Condenan a 33 años a hombre por violación y asesinato de menor con discapacidad

Hombre recibe 33 años de prisión por violación y asesinato de menor en El Progreso, Yoro, tras admitir su culpabilidad

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 10:59
Condenan a 33 años a hombre por violación y asesinato de menor con discapacidad

Carlos Daniel Paz Portillo es responsable de la violación y el crimen de un menor de edad.

 Foto: Cortesía.

El Progreso, Honduras.- La Fiscalía Local de El Progreso logró una sentencia condenatoria de 33 años de reclusión contra Carlos Daniel Paz Portillo, tras ser hallado culpable de violación agravada y asesinato en perjuicio de un menor de edad con discapacidad mental.

El fallo se obtuvo mediante una audiencia de estricta conformidad, luego de que el imputado admitiera su responsabilidad en ambos delitos, cometidos contra el niño Wiliam Omar Bonilla Díaz.

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De acuerdo con el expediente judicial, los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2024 en el barrio La Siete, de la aldea La Sarrosa, en El Progreso. Además de la pena principal, al condenado se le impusieron las sanciones accesorias correspondientes.

El caso generó consternación en la población. El menor había sido reportado como desaparecido la noche del 4 de junio y fue encontrado sin vida al día siguiente. Las autoridades detallaron que presentaba indicios de violencia sexual y murió por asfixia por ahorcamiento.

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Las investigaciones del Ministerio Público dictamen que Carlos Daniel Paz interceptó al menor bajo el argumento de que este le habría lanzado una piedra. Posteriormente, lo llevó a una zona apartada, donde comenzó el abuso sexual y luego le dejó la vida.

El Ministerio Público reiteró que este fallo forma parte de las acciones orientadas a la protección de los sectores más vulnerables y a la persecución de delitos contra la vida y la libertad sexual.

https://x.com/MP_Honduras/status/2049139112158851204?s=20

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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