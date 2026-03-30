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Más beneficios: diferencias entre la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y la Ley de Empleo por Hora

Estabilidad laboral y pago de beneficios son algunas de las bondades de la nueva ley de empleo. ¿En qué se diferencia de la Ley de Empleo por Hora?

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 17:20
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Desde tiempos de campaña política, muchos de los ahora congresistas impulsaban la Ley de Empleo a Tiempo Parcial como una propuesta; hoy ya es un hecho. Siempre se recalcó que sería diferente a la Ley de Empleo por Hora, la cual fue derogada en la legislatura pasada.

 Foto: EL HERALDO
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La Ley de Empleo por Hora fue derogada en abril de 2022, pero estuvo vigente desde 2014. Esta permitía contrataciones temporales y por horas, principalmente en sectores como comercio, turismo y restaurantes.

Foto: EL HERALDO
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La Ley de Empleo a Tiempo Parcial fue publicada oficialmente en La Gaceta este lunes 30 de marzo de 2026. Esta normativa busca regular nuevamente esta modalidad de trabajo, pero ofreciendo nuevas condiciones a los trabajadores.

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Las principales diferencias entre la ley derogada y la recién aprobada radican en la estabilidad laboral y el pago de beneficios que antes no eran garantizados.

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Mientras la primera ley era de carácter temporal y limitaba derechos, la nueva ley busca formalizar empleos con prestaciones completas según la jornada trabajada.

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Una de las bondades más importantes que trae la Ley de Empleo a Tiempo Parcial es que garantiza el pago proporcional de todos los derechos laborales (décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones y seguro social). Los beneficios se calculan de acuerdo con las horas trabajadas.

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En cambio, la Ley de Empleo por Hora limitaba el acceso a prestaciones sociales y no garantizaba estabilidad, lo que provocaba que los trabajadores quedaran desprotegidos al finalizar su contrato.

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Otro punto clave es que en la ley derogada las horas eran variables y podían no tener un límite diario fijo. La nueva ley regula el máximo de horas diarias o semanales, estableciendo una jornada de hasta 32 horas semanales.

 Foto: Cortesía
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En la mayoría de los casos, los empleados no eran incluidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); la nueva ley sí obliga al patrono a brindar este beneficio.

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En conclusión, el trabajador a tiempo parcial tendrá derecho a vacaciones remuneradas, décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario y descanso semanal, conforme a las disposiciones del Código del Trabajo, aplicadas proporcionalmente según la jornada pactada.

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Además, las mujeres tendrán todos los derechos relativos al prenatal y posparto, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo sobre los días de licencia por maternidad.

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Las vacaciones se reconocerán conforme a la antigüedad del trabajador, tomando como base los días establecidos en el Código del Trabajo para cada año de servicio. Los patronos que contraten trabajadores bajo el régimen de empleo a tiempo parcial estarán obligados a cumplir con la afiliación y las aportaciones al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

 Foto: EL HERALDO
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