Más beneficios: diferencias entre la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y la Ley de Empleo por Hora

Desde tiempos de campaña política, muchos de los ahora congresistas impulsaban la Ley de Empleo a Tiempo Parcial como una propuesta; hoy ya es un hecho. Siempre se recalcó que sería diferente a la Ley de Empleo por Hora, la cual fue derogada en la legislatura pasada.
La Ley de Empleo por Hora fue derogada en abril de 2022, pero estuvo vigente desde 2014. Esta permitía contrataciones temporales y por horas, principalmente en sectores como comercio, turismo y restaurantes.
La Ley de Empleo a Tiempo Parcial fue publicada oficialmente en La Gaceta este lunes 30 de marzo de 2026. Esta normativa busca regular nuevamente esta modalidad de trabajo, pero ofreciendo nuevas condiciones a los trabajadores.
Las principales diferencias entre la ley derogada y la recién aprobada radican en la estabilidad laboral y el pago de beneficios que antes no eran garantizados.
Mientras la primera ley era de carácter temporal y limitaba derechos, la nueva ley busca formalizar empleos con prestaciones completas según la jornada trabajada.
Una de las bondades más importantes que trae la Ley de Empleo a Tiempo Parcial es que garantiza el pago proporcional de todos los derechos laborales (décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones y seguro social). Los beneficios se calculan de acuerdo con las horas trabajadas.
En cambio, la Ley de Empleo por Hora limitaba el acceso a prestaciones sociales y no garantizaba estabilidad, lo que provocaba que los trabajadores quedaran desprotegidos al finalizar su contrato.
Otro punto clave es que en la ley derogada las horas eran variables y podían no tener un límite diario fijo. La nueva ley regula el máximo de horas diarias o semanales, estableciendo una jornada de hasta 32 horas semanales.
En la mayoría de los casos, los empleados no eran incluidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); la nueva ley sí obliga al patrono a brindar este beneficio.
En conclusión, el trabajador a tiempo parcial tendrá derecho a vacaciones remuneradas, décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario y descanso semanal, conforme a las disposiciones del Código del Trabajo, aplicadas proporcionalmente según la jornada pactada.
Además, las mujeres tendrán todos los derechos relativos al prenatal y posparto, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo sobre los días de licencia por maternidad.
Las vacaciones se reconocerán conforme a la antigüedad del trabajador, tomando como base los días establecidos en el Código del Trabajo para cada año de servicio. Los patronos que contraten trabajadores bajo el régimen de empleo a tiempo parcial estarán obligados a cumplir con la afiliación y las aportaciones al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).